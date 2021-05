L’alcalde de l’Alcúdia no entén la perplexitat de Montañana

Print This Post

“Li vull recordar a l’amic Montañana – afirma Salom- que no és l’Alcúdia sinó el tribunal Superior de Justícia de la Comunitat valenciana qui va dictar la sentència”.

L’Ajuntament de l’Alcúdia considera que té l’obligació de vetllar pel benestar de la seua ciutadania, i no compliria amb eixa obligació si no demanara l’execució d’una sentència en ferm del Tribunal Superior de Justícia, que beneficia clarament la qualitat de vida de les persones que viuen al nucli urbà de Montortal.

El que sí hem fet es donar-li temps de reacció a l’ajuntament de Guadassuar perquè prenguera les decisions de com i quan complir eixa sentència, no volíem en cap cas interferir en la seua manera de resoldre el problema, sempre –és clar- que es fera dintre del límit legal. Però en veure que s’exhauria el límit sense que l’ajuntament veí haguera donat cap pas en el sentit de complir la sentència, no hem tingut més remei que demanar la seua execució.

No es tracta d’una rivalitat entre pobles, sinó del benestar d’un veïnatge que viu a tres-cents metres d’una industria que, per llei, n’hauria d’estar a més de 2.000 de qualsevol nucli habitat i que, a més, ha de sofrir el pas de vehicles pesats pels seus carrers, perquè a hores d’ara els accessos al polígon industrial de Guadassuar encara no s’han solucionat de cap manera.

No es pot dir que des de l’Alcúdia volem reobrir ferides quan, passats 5 anys d’una sentencia ferma del Tribunal, no s’ha fet ni un gest per a acatar-la. Li recordem al poble veí que no és l’Alcúdia sinó l’alt tribunal Valencia qui va dictar la sentència, i que és l’ajuntament de Guadassuar qui deu complir-la.

Andreu Salom li recorda també a salvador Montañana que la sentència de demolició de la cimentera és anterior al pacte entre els dos alcaldes signat en 2017, que es basava en consensuar les polítiques que endavant tindrien repercussió per als dos pobles veïns, i que no tenia “efectes retroactius”.

En eixe pacte, que en cap cas s’ha incomplit per part de l’Alcúdia, l’alcalde del poble veí afirmava “… la tipologia que hi havia de les activitats industrials previstes en la zona s’ha desestimat per a impossibilitar la implantació d’instal·lacions amb graus elevats de molèstia, insalubritat, nocivitat o perillositat que contemplava la legislació anterior i quedarà supeditada a la vigent de 2014 que estableix una jerarquia diferent d’autoritzacions locals o autonòmiques segons el cas”. I afegia que també “s’està planificant una nova xarxa d’accessos viaris al polígon que té en compte les necessitats dels residents a Montortal”.

A hores d’ara els accessos al polígon continuen sent els mateixos de 2008 i els veïns de Montortal continuen pagant les molèsties causades per una indústria insalubre, molesta, nociva i perillosa, que mai s’hauria d’haver instal·lat on està.