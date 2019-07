L’alcalde de l’Alcúdia rep els becaris d’estiu

Print This Post

A la sala de plens s‘ha fet este matí l’acte de benvinguda dels 38 becaris que faran les seues pràctiques formatives els mesos de juliol i agost a l’Ajuntament de l’Alcúdia

Hui, a la sala de plens, ha tingut lloc l’acte de benvinguda dels 20 becaris i becàries que faran les seues pràctiques formatives els mesos de juliol i agost a l’Ajuntament de Silla en el marc del programa «La Dipu et Beca», a més dels 18 que han rebut la beca directament del consistori alcudià.

A l’acte ha assistit l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, qui els ha dirigit unes paraules de benvinguda i els ha desitjat que estes pràctiques “aprofiten per ampliar els seus coneixements i per millorar les seues opcions laborals”, a més de recordar-los que treballaran per a tots els veïns i veïnes del seu poble.

El programa desenvolupat està dirigit a joves de 18 anys o més, estudiants universitaris o de formació professional, cadascuna de les beques estarà dotada amb un import de 500 euros, amb un període de duració d’un mes.