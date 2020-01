L’alcalde de Manises confia que la Generalitat interpose el recurs contra *Intu

Connect on Linked in

L’alcalde de Manises, Jesús Borrás, s’ha reunit aquest matí amb representants de la Coordinadora per a la Protecció de les Moles, i els ha comunicat que el gabinet jurídic de l’Ajuntament està estudiant interposar el recurs contra la sentència del TSJ referent al macrocentre Puerto Mediterráneo.

Borrás ha afirmat que “volem fer tot el possible per a parar un projecte especulatiu que no sols acabaria amb una zona natural d’enorme interés ecològic i per la seua situació geogràfica en el cor de l’àrea metropolitana de València, sinó que impactaria greument en el comerç de proximitat i ocasionaria la pèrdua de moltíssims llocs de treball”.

En aqueix sentit, l’alcalde de Manises ha explicat que des de la Regidoria de Comerç, la titular de la qual, Carmen Moreno, estava en la reunió, van realitzar el seguiment de l’evolució dels llocs de treball des que es va inaugurar el macrocentre d’Intu Puerto Venecia -que la multinacional acaba de vendre-, i van poder constatar com van tancar multitud de comerços a la ciutat de Saragossa i que fins i tot en el centre comercial Plaza Imperial van tancar tantes botigues que actualment està a punt de demolir-se la meitat de la seua superfície.

Segons José Ordóñez, membre de la Coordinadora, “la pèrdua de llocs de treball és una realitat que ni ha volgut considerar el TSJ en la seua sentència, quan no hi ha cap estudi que avale la hipotètica creació de treball. Al contrari: es demostra que aquests macrocentres destrueixen treball, creen més precarietat i “minijobs”, és a dir, treballs per dies o per hores i mal pagats, que no permeten tindre uns ingressos suficients per a poder viure dignament”.

L’alcalde ha mostrat una total sintonia amb els membres de la Coordinadora als quals ha animat a continuar defensant els Moles com fins ara perquè el projecte d’ampliació del Parc Natural del Túria amb el territori dels Moles, impulsat per la Conselleria de Medi Ambient, es duga a terme.