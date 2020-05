L’Alcalde de Paterna proposa al Poble com a Insígnia d’Or pel seu comportament exemplar davant la COVID-19

Connect on Linked in

Han preparat el Pla de Reactivació Econòmica de Paterna

Des de l’Ajuntament de Paterna segueixen treballant per ajudar als seus ciutadans i reactivar l’economia local per poder superar la crisi sanitària del coronavirus.

Han preparat el Pla de Reactivació Econòmica de Paterna que conté una sèrie d’iniciatives i línies d’actuació dirigides a autònoms i micropymes del municipi.



A més L’Ajuntament de Paterna ha iniciat el segon repartiment de mascaretes homologades entre tots els veïns i veïnes del municipi després de l’anunci del Ministeri de Sanitat de l’ampliació de l’obligatorietat de seu ‘ús en espais públics per a majors de 6 anys quan no es puga garantir la distància mínima de seguretat de 2 metres.

Juan Antonio Sagredo ha proposat al Poble de Paterna en el seu conjunt com a Insígnia d’Or de la Vila per a aquest any 2020 en agraïment i reconeixement a l’exemplar comportament i actitud que estan tenint durant aquesta situació d’excepció provocada per la pandèmia del coronavirus.

L’Alcalde vol que es reconega l’esforç dels veïns que es queden a casa i sobretot de tots aquells professionals paterneros que estan treballant en primera línia.