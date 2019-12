Connect on Linked in

L’alcalde de Polinyà de Xúquer, Óscar Navarro Torres, ha estat reelegit com a president del Consorci de la Ribera, entitat formada per la Mancomunitat de la Ribera Alta i la Mancomunitat de la Ribera Baixa. En la sessió celebrada el passat dijous 28 de novembre a la seu de la Mancomunitat el ple del Consorci va reelegir Óscar Navarro per a presidir l’entitat, mentre que la vicepresidència correspondrà a Txema Peláez, president de la Mancomunitat de la Ribera Baixa.

En el discurs d’investidura Navarro va apostar per continuar treballant d’una manera conjunta i unir esforços per facilitar la gestió dels ajuntaments riberencs i dels habitants de la comarca. “Com a objectius més immediats” ha assenyalat Óscar Navarro “tenim la campanya contra el mosquit tigre i la mosca negra que, des del Consorci de la Ribera, portem realitzant diversos anys. Però, a més, també tenim altres objectius immediats com són la creació d’una canera comarcal, la neteja dels rius i barrancs de la comarca i el projecte de construcció d’un pàrquing en l’Hospital de la Ribera per a solucionar el problema d’aparcament que tenen els habitants de la comarca quan han de visitar l’hospital” ha conclòs el president del Consorci de la Ribera.