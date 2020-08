L’alcalde de Sueca crida a la prudència per la Covid-19 davant la celebració de la Setmana de Sant Roc

Connect on Linked in

Davant la celebració de la tradicional Setmana de Sant Roc, en la qual és costum la trobada i reunions de familiars i amistats, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha emès un comunicat cridant al sentit de la responsabilitat de joves i majors per l’extraordinària situació sanitària que vivim per la Covid-19.



Després de lamentar la proliferació de nous brots de contagis en els àmbits socials i d’oci arreu de l’Estat insisteix a recomanar «el compliment estricte de les normes i comportament recomanades per les autoritats sanitàries». I cita l’ús obligatori de la mascareta; la rentada de mans i desinfecció cada volta que siga necessari; respectar el metre i mig de distància interpersonal de seguretat; i que a la platja cal guardar la distància de quatre metres entre els pals dels para-sols.



Al comunicat recorda que són moltes les persones que estan fent un sobre esforç no habitual per mantindre’s en els seus treballs, com és la desinfecció de comerços o taules i cadires dels bars, per posar dos exemples.



I insisteix a dir que cal «fer cas omís a remors i notícies que no procedisquen de fonts oficials» i que «l’ajuntament informarà quan considere necessari o rellevant facilitar o aclarir informació».



Després de recordar que les les dades que facilita la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública poden consultar-se diàriament en la web oficial, acaba amb el desig de no tirar «per la borda el treball ben fet» fins ara. «Si la població de Sueca, fins ara, ha fet bé les coses, cal confiar que cap imprudència acabe amb la festa», conclou.