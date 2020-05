L’alcalde de Sueca sol·licita a la consellera de Sanitat la construcció d’un nou hospital comarcal en el municipi

Connect on Linked in

Dimas Vázquez envia per escrit a la consellera la petició que ja li va realitzar ahir verbalment, en la reunió que va mantindre amb diferents alcaldes de l’àrea de salut de la Ribera per a tractar el tema de la desescalada i com afectaria el nostre departament de salut



L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha remés este matí un comunicat formal a la consellera de Sanitat, Ana Barceló, reiterant-li per escrit el que ja li va proposar ahir, en la reunió que va mantindre amb diferents alcaldes de la província, sobre la necessitat de construir un nou hospital comarcal a Sueca. L’escrit compta amb el suport de tots els regidors amb delegació de l’ajuntament.

En l’escrit remés a la consellera, Vázquez li exposa les raons per les quals es fa necessària, i inajornable, esta mesura, a fi d’evitar el col·lapse dels serveis sanitaris, així com del nombre de llits i places en la Unitat de Vigilància Intensiva, amb què compta l’hospital de la Ribera. “Al nostre entendre, el departament de salut de la Ribera compta amb un volum de població molt nombrós i, davant la previsió que es produïsquen noves crisis sanitàries com la que estem patint, es posa en relleu la necessitat d’ampliar els serveis sanitaris a la nostra comarca, facilitant d’eixa manera la descongestió de l’hospital de la Ribera”, ha assenyalat Dimas Vázquez, qui ha oferit a la Conselleria totes les facilitats necessàries per a la ubicació d’este nou hospital en la nostra localitat com a capital de la Ribera Baixa.

Així mateix, l’alcalde de Sueca ha volgut mostrar en l’escrit l’agraïment de tota la ciutat “als professionals de la nostra àrea de salut que han donat el mil per mil, i continuen fent-ho, per a poder fer-li front a esta pandèmia”.