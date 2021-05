L’Alcalde de València demana al Port un estudi d’impacte ambiental en el Consell d’Administració

Connect on Linked in

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha reiterat este matí en el marc del Consell d’Administració del Port la necessitat d’un nou estudi d’impacte ambiental de l’ampliació portuària projectada. Tal i com ha dit l’alcalde “no es pot donar per vàlida la Declaració d’Impacte Ambiental de 2007 perquè el projecte d’ampliació del port s’ha modificat d’una manera substancial”. Ribó ha traslladat així la moció aprovada ahir al ple del Consistori que, amb els vots de l’equip de govern (Compromís i PSPV), i l’abstenció de PP i Ciutadans, va acordar també sol·licitar a l’Autoritat Portuària “un estudi paisatgístic de la nova terminal i de la seua afecció a les platges”, i apostar per l’alternativa ferroviària.

L’alcalde ha destacat davant els mitjans de comunicació que “nosaltres demanem hui al port una sèrie d’elements que van ser aprovats ahir per majoria al Ple de la corporació. Vull resaltar que la moció també va tindre l’abstenció dels dos principals partits de l’oposició a l’Ajuntament. Jo crec que és una posició bastant unànime, prou àmplia, prou consensuada i que al port li posa unes condicions clares. L’Ajuntament no té una posició contra el port. Volem que el port faça les coses com vol la majoria ciutadana de València”.

Joan Ribó ha desglossat les peticions de l’Ajuntament a l’autoritat portuària i ha destacat “que exigim que es faça un estudi d’impacte ambiental, volem que el port es descarbonitze d’ací al 2030, que es revise la seua política de mobilitat per a optar per una mobilitat ferroviària, i no haver de vore la ciutat i l’àrea metropolitana travessada de camions”. Ribó considera imprescindible que eixe estudi d’impacte ambiental “estudie els materials necessaris per fer l’ampliació, la mobilitat i l’impacte geogràfic i paisatgístic sobre les costes del nord i del sud que tindria eixa ampliació”. I l’alcalde ha conclòs demanant que, “per suposat, es renove la declaració d’impacte ambiental de 2007, pel que fa a l’afecció mediambiental, i que es complisquen les mesures contemplades, que no s’han complit fins ara, per a regenerar les platges del nord i del sud de València”.

En la roda de premsa posterior al Consell d’Administració, l’alcalde ha mostrat “la seua preocupació per les costes, especialment les del sud de la ciutat”. Joan Ribó ha recordat l’informe de la Universitat Politècnica de València, fet per encàrrec del consistori, on “es considera que la regressió de les platges del sud és profunda i clara. Sé que no és només cosa del port. Hi ha d’altres factors com la pujada del nivell de la mar, el canvi climàtic i la intensificació de les grans tempestes”.

El regidor s’ha mostrat convençut que “amb l’ampliació del port les noves grues s’acostaran prou a les platges de la Malva-rosa i el Cabanyal”. L’alcalde s’ha preguntat per “l’afecció de l’ampliació també sobre el turisme, que és un factor clau per a esta ciutat” i com afectarà el nou port al paisatge. Segons ha afirmat, “les platges són fonamentals per a la nostra forma de viure i hem de conservar-les i treballar en eixa direcció”.

En este sentit, Ribó considera que “cal fer un estudi d’impacte ambiental perquè el projecte de 2007 s’ha modificat substancialment i, a més, no s’ha complit”. En paraules de l’alcalde, “és imprescindible complir el que apareix publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i això és necessari per a la ciutat. I no s’està fent”.

LA POSICIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

El Ple de l’Ajuntament de València va aprovar ahir de vesprada una moció en què afirma que “el port del futur ha de ser més sostenible, competitiu i ha d’estar integrat a la ciutat per continuar sent valor positiu a València i un motor d’ocupació, un port que treballe per la seua descarbonització garantint la reducció de les emissions fins assolir l’objectiu de zero emissions abans de 2030”.

El text acordat també demana que es complisca “tota la normativa ambiental respecte al desenvolupament del Port i per això demanem que es realitzen les mesures correctores que estan previstes en la declaració d’impacte ambiental de 2007 per a compensar l’actual basculament de les platges del nord (Cabanyal i Malva-rosa) així com la greu regressió de les platges del sud (Pinedo, el Saler, el Perellonet, etc.) així com potenciar el desenvolupament del transport ferroviari de mercaderies del port de València i la seua connexió amb el corredor mediterrani i el corredor atlàntic fins assolir quotes similars en l’ús del tren a les que tenen els majors ports europeus”.

Per últim, el Plenari va acordar “sol·licitar a l’Autoritat Portuària, com a Òrgan Substantiu, que valore la realització d’un estudi d’impacte ambiental, tal com suggereix el Ministeri de Transició Ecològica, que continga com a mínim una anàlisi de l’augment de mobilitat que comporta el projecte d’ampliació i mesures de gestió sostenible de la mateixa, l’increment de materials necessaris per a la construcció de la nova plataforma on s’ubicarà la terminal i un estudi paisatgístic de la seua afecció a les platges del Cabanyal i la Malva-rosa”.

CONCENTRACIÓ D’ENTITATS VEÏNALS

A les portes de l’edifici del Rellotge, on s’ha celebrat la reunió del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària, hi havia una concentració d’entitats ciutadanes, veïnals i sindicals que protestaven contra l’ampliació del port i que han saludat l’alcalde i li han explicat novament les seues reivindicacions.