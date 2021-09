L’alcalde de València destaca Iberflora com a “fira de referència mundial” en el seu 50 aniversari

Print This Post

En l’acte pel 50 aniversari d’Iberflora, l’alcalde de València, Joan Ribó ha destacat la seua capacitat per emprendre, posar en marxa nous projectes i adaptar-se al moment, que l’han convertit en la fira de referència més

enllà de les nostres fronteres. El primer edil, acompanyat del vicealcalde, Sergi Campillo, i juntament amb el president d’Iberflora, Raúl Ferrer, ha assistit a la cita, que ha tingut lloc als Jardins de Vivers, on es va celebrar la primera edició d’este esdeveniment que va apostar pel sector de la planta i la jardineria, quan no era, ni molt menys, un sector capdavanter.

Entre el 5 i 7 d’octubre Iberflora tornarà a Fira València, on des de l’stand de l’Ajuntament s’arreplegarà la visió del sector professional per a l’elaboració del Pla Verd i de la Biodiversitat de València.

L’any passat, en plena pandèmia, Iberflora va llançar la seua primera fira digital, oferint servici a professionals, expositors i visitants a través de l’app.