L’Alcalde de València insta a la ciutadania “per continuar amb la lluita contra el coronavirus amb la màxima disciplina”

Joan Ribó ha presidit la reunió de la Junta Local de Protecció Civil que si la Generalitat canvia les normes tornarà a reunir-se per adaptar la situació de la ciutat

“Esperança però amb disciplina”. Este ha sigut el missatge que l’alcalde de València, Joan Ribó, va enviar a la ciutadania en concloure la sessió extraordinària de la Junta Local de Protecció Civil. Este òrgan de coordinació tornarà a reunir-se en breu si la Generalitat flexibilitza les normes vigents fer front a la pandèmia del coronavirus, “per tal d’adaptar-les a l’àmbit municipal”.

En la reunió d’este òrgan que l’Ajuntament ha celebrat per analitzar la situació i evolució de la pandèmia del coronavirus a València, han participat, per videoconferència, tots els grups polítics i tècnics municipals “per tindre la visió més ampla possible”.

El primer edil ha recordat que el nombre de persones contagiades al termini municipal s’ha dividit per tres o que el 99% de les aules dels centres escolars de la ciutat funcionen amb normalitat, però hi ha que seguir sent responsables i seguir complint amb les mesures per controlar al coronavirus