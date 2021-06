L’alcalde de València insta la Generalitat “perquè complisca amb celeritat el compromís d’assumir el deute de Fira València”

Print This Post

Joan Ribó ha participat en la reunió del Patronat d’esta institució que ha aprovat els pressupostos del 2021 que s’equilibraran amb una subvenció d’almenys 5 milions d’euros compromesa per la Generalitat per fer front als efectes de la pandèmia

“L’Ajuntament ha fet els seus deures per impulsar el procés amb el qual Fira València puga arrancar amb la màxima potència i celeritat. Ha cedit la titularitat d’esta institució ferial a l’administració autonòmica mitjançant el sistema de mutació demanial subjectiva gratuïta. Ara la Generalitat ha de complir amb celeritat el compromís d’assumir el deute d’esta entitat”. Amb estes paraules, l’alcalde de València, Joan Ribó, s’ha fet ressò de “la necessitat d’accelerar el procés de reestructuració de Fira València”.

L’alcalde de València, i president del Patronat de Fira València, Joan Ribó, ha realitzat estes declaracions en concloure la reunió del Patronat de Fira València, que s’ha reunit hui per informar d’este procés i aprovar la liquidació del compte de 2020. La institució ha tancat eixe exercici amb un resultat negatiu de 3.075.117 euros, “motivat per la crisi provocada per la covid-19, que s’ha traduït en menor activitat i caiguda d’ingressos”. En la mateixa trobada s’ha aprovat el pressupost d’enguany, que, també marcats pels efectes de la pandèmia, es plantejaven amb un resultat negatiu. “Ara bé, esta previsió s’ha equilibrat amb un compromís de la Generalitat d’una subvenció d’almenys 5 milions d’euros. I amb este acord, s’ha deixat clar la voluntat de que Fira València tire endavant”, ha celebrat el primer edil.

Pel que fa al procés de reestructuració d’esta institució, l’alcalde ha recordat que els municipis, com ara València, van perdre l’any 2010-2011 la capacitat de tindre fires, una competència que va passar a la Generalitat i això exigia un canvi jurídic de l’estructura de la Fira. El conveni subscrit entre l’Ajuntament i la Generalitat, aprovat per la Junta de Govern Local el passat 26 de febrer, ha suposat que l’administració autonòmica té ara la concessió, mitjançant el sistema de mutació demanial, amb els mateixos drets i obligacions que, fins ara, tenia el Consistori. “Entre eixes obligacions figura el manteniment de l’activitat firal i dels edificis, seus i terrenys en bon ús durant 50 anys”, ha explicat Ribó. “Ens hem d’adaptar als nous conceptes de fira però l’activitat ha de ser firal, perquè és fonamental per a l’economia de la nostra comunitat i la nostra ciutat”.

En este sentit, l’alcalde ha destacat que “l’Ajuntament ha fet els deures, però ara la Generalitat ha de complir amb el seu compromís d’assumir el compte creditor, que ascendeix de 450 milions d’euros, per tal de garantir la viabilitat de Fira València que presta un servici fonamental de promoció i impuls del teixit empresarial valencià”.