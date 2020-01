Connect on Linked in

El pavelló Font de Sant Lluís de València, juntament amb París i Lió, acollirà el FIBA Women’s EuroBasket 2021

L’alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat de la regidora d’Esports, Pilar Bernabé, ha participat hui en la presentació del logotip oficial del FIBA Women’s Eurobasket 2021 en el Saló de Cristall de l’Ajuntament de València. Una competició que se celebrarà del 17 al 27 de juny en 2021, en el pavelló Font de Sant Lluís de València, conjuntament amb les ciutats de París i Lió, i de la qual l’alcalde de València ha destacat que “és un indicador que cada vegada més la ciutat agafa més potència en l’àmbit de l’esport i un element de promoció per a l’esport base molt important”.



“Vull expressar la meua satisfacció pel suport i l’impuls que – per part d’afició i institucions -està rebent el bàsquet femení a la nostra ciutat”, ha manifestat l’alcalde de València, qui ha incidit en “el respecte i admiració que s’han guanyat les jugadores de la Selecció, de tots els seguidors i les seguidores, a base d’esforç, superació i èxits esportius, molts èxits esportius estiu rere estiu, que han contribuït a la consecució d’un reconeixement tan important com merescut per a l’esport femení”.



Una competició organitzada conjuntament per l’Ajuntament de València, la Generalitat, la Diputació de València i la Fundació Trinidad Alfonso, i que segons Ribó “és un orgull per a la ciutat de València” ja que “l’EuroBasket és un indicador que cada vegada més la ciutat agafa més potència en l’àmbit de l’esport”. Així mateix ha remarcat que “suposa a més un element de promoció per a l’esport base fonamental, i promocionar en estos moments l’EuroBasket femení és un objectiu molt interessant per a tot l’esport en general i per a l’esport femení en particular”.



L’alcalde de València ha assegurat que “València estarà amb totes elles com ho ha estat sempre amb totes i tots els esportistes que han donat un exemple a la nostra ciutat”. Un exemple que segons Ribó ha de ser “imitat per tots i totes”, sobretot “per estes generacions més joves que creixen en una ciutat on cada vegada han tingut més importància i s’han anat consolidant valors com el de l’esforç, la perseverança, la responsabilitat o l’adopció d’uns hàbits saludables”.



Per la seua part, la regidora d’Esports, Pilar Bernabé, ha posat en valor l’elecció de València com a seu perquè “esta ciutat ja és un referent internacional com a ciutat que pot acollir esdeveniments esportius de primer ordre. València està més que preparada”. Un EuroBasket femení 2021 amb el qual Bernabé ha assenyalat que “no sols serà un aparador al món, sinó que la ciutat es bolcarà amb els seus xiquets i xiquetes per a ensenyar-los a créixer en estos valors de l’esport i la igualtat”.

El president de la Federació Espanyola de Bàsquet, Jorge Garbajosa, ha agraït a les institucions valencianes que “agafàreu este projecte com a vostre, vam vindre molt il·lusionats i ens en vam anar més encara”. Un EuroBasket femení 2021 que segons Garbajosa “volem que siga l’EuroBasket del canvi per a posar al bàsquet femení on es mereix” i en el qual la seu de València “garantix el millor escenari possible”. Unes paraules d’alé a les que s’ha unit la la presidenta de la Fundació Trinidad Alfonso, Elena Tejedor, que ha valorat positivament l’impuls a l’esport que s’està fent a València conjuntament entre les institucions públiques i privades. Paraules pronunciades en l’acte al qual també han acudit el director general d’Esport, Josep Miquel Moya, així com altres membres de la corporació municipal.



OBRES ESTADIS ARENA I NOU MESTALLA



A preguntes dels periodistes, l’alcalde de València ha valorat les obres de construcció del pavelló Arena, futura llar del Valencia Basket; i les del Nou Mestalla, del Valencia CF. Sobre l’Arena, Joan Ribó s’ha mostrat “confiat que les obres podran començar al juny de 2021, tot i que sempre cal tindre certa cautela per tal de complir rigorosament amb tota la tramitació administrativa”. Amb tot, ha dit, “crec possible que es complisquen els terminis, els informes que tinc van en esta direcció”. Pel que fa al Nou Mestalla, l’edil ha reconegut que “té més complicacions” però que “hi ha una sèrie de compromisos que s’han de desenvolupar de manera formal, i complint els terminis marcats”. “El Valencia CF ha de complir els seus compromisos i estic convençut que ho farà”, ha conclòs.



EL RECORD DE KOBE BRYANT



Ribó ha recordat la defunció de l’ex jugador de la NBA, Kobe Bryant, mort en un accident d’helicòpter. “Quan el món de l’esport encara patix la consternació per la pèrdua d’un dels seus grans ambaixadors internacionals, d’una de les seues llegendes, Kobe Bryant, és important que fem un homenatge i traslladem tot el nostre reconeixement també a totes les xicotetes grans persones, xicotetes grans llegendes, que en l’àmbit local aposten pel bàsquet cada dia”, ha assegurat. Ribó ha estés el seu agraïment a “cadascuna de les persones que cada dia fan que el bàsquet, l’esport i la nostra ciutat siguen millors”. Unes paraules de record per a Bryant a les que també s’ha unit Garbajosa davant dels periodistes.