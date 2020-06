L’alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat de la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà Sostenible, Sandra Gómez,visiten les obres de la plaça de l’Ajuntament

Print This Post

L’alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat de la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà Sostenible, Sandra Gómez, ha visitat hui l’inici dels treballs per a la instal·lació del nou paviment de la plaça de l’Ajuntament, “un espai públic recuperat per la ciutadania». Amb esta intervenció es reforça la imatge de conversió en zona de vianants amb un nou asfalt polit de color rogenc amb caràcter anti esvarós. En paraules de l’alcalde, «l’obra s’emmarca en la política municipal d’aconseguir una ciutat més amable per a vianants, saludable i sostenible». Segons les previsions, estes obres, finalitzaran a mitjans d’agost.