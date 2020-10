L’alcalde de València, Joan Ribó, apel·la a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a “solucionar definitivament els problemes hídrics de l’Albufera”

Connect on Linked in

L’alcalde Joan Ribó i el vicealcalde, Sergi Campillo, s’ha reunit este dijous amb el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Manuel Alcalde

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha mantingut este dijous una trobada amb el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), Manuel Alcalde, a qui ha demanat el suport i la col·laboració de l’entitat per a donar una solució definitiva als problemes hídrics que pateix l’Albufera. Acompanyat pel vicealcalde i regidor de Devesa-Albufera, Sergi Campillo l’alcalde ha donat a conéixer també el projecte de renaturalització del nou llit del Túria a la CHX, el president de la qual ha manifestat el seu suport a les propostes municipals.



Joan Ribó ha reclamat la implicació de la Confederació Hidrogràfica per a «solucionar de manera definitiva els problemes hídrics de l’Albufera». Tal com ha subratllat l’alcalde «és necessari que en el nou marc de planificació del riu Xúquer es designe una quantitat d’aigua per al llac». «L’Albufera s’està recuperant, però hem de fer un pas endavant i assignar-li uns cabals procedents de la conca del Xúquer per a poder consolidar esta recuperació». Ribó ha explicat que la recuperació ambiental del llac i de tot l’aiguamoll valencià té un caràcter «prioritari i fonamental» per al Govern Municipal, la voluntat del qual és resoldre de manera definitiva els problemes de dotació hídrica que pateix el Parc Natural des de fa anys. «Estem a les portes d’un nou cicle de planificació hidrològica que durarà 6 anys, fins a 2027, al Xúquer i, per tant, aquest és el moment de resoldre definitivament la qüestió».



El vicealcalde Sergi Campillo, per la seua banda, ha fet un recorregut per les millores del parc natural des de 2015 fins a l’actualitat, per a afegir “que per a nosaltres encara no és suficient, i per això des de la regidoria de Devesa-Albufera continuem treballant amb tots els actors implicats perquè la regeneració del llac siga una prioritat per a la població que viu en el parc natural, per als sectors econòmics que també han de vetlar per la seua conservació i, evidentment, per a les administracions, que tenim l’obligació de gestionar el dia a dia del llac per arribar a un estat òptim. I en este últim cas, el paper de la Confederació Hidrogràfica és vital, perquè és l’ens de qui depèn el present i futur del llac, a través de les aportacions d’aigua”.



Campillo ha subratllat la «voluntat de diàleg de l’Ajuntament amb les administracions competents en cada matèria», i ha destacat que «amb dades objectives a la mà, és cert que l’Albufera s’està recuperant: la presència de contaminants ha baixat moltíssim en els últims anys, però encara no ha recuperat tot el seu potencial ecològic, una llacuna d’aigües cristal·lines que és la que van conéixer els nostres avis i àvies, plena de plantes subaquàtiques que ara comencen a recuperar terreny».



El president de la CHX, Manuel Alcalde, s’ha mostrat «totalment d’acord» con les propostes, i ha assegurat que des de la Confederació «treballarem decididament per a plantejar les solucions perquè siga així, des de la col·laboració amb totes les entitats responsables». En este sentit, l’alcalde ha afegit que «creiem que el tercer cicle de planificació és el marc adequat per a definir calendaris i responsabilitats, i considerem que en 2027 podem tindre complit un alt percentatge dels objectius ambientals. Nosaltres treballarem decididament per a plantejar les soluciones per a aconseguir-ho».



LA RENATURALITZACIÓ DEL NOU LLIT DEL TÚRIA



L’altre assumpte que ha centrat la trobada ha sigut el projecte de renaturalització del nou llit del Túria, és a dir, la creació d’un gran corredor verd en el llit del riu, que va ser desviat fa 50 anys del seu traçat original com a mesura de prevenció després de la riuada del ‘57. Tal com ha recordat l’alcalde, esta obra pública va ser habilitada en els anys seixanta, en el marc de l’anomenat «Pla Sud», «fruit dels plantejaments ‘desenvolupistes’ de l’època, que dibuixava un nou llit arrasant centenars d’hectàrees d’horta i alqueries, la qual cosa va generar una cicatriu en el territori de la València Sud que encara perdura».



Hui dia, ha lamentat l’alcalde, el nou llit fluvial és «una gran canonada de ciment a cel obert però, si mantenim el seu ús originari que és previndre grans avingudes d’aigua, i alhora la reconvertim en corredor verd, uniria els nostres dos parcs naturals més emblemàtics: el de l’Albufera i el del Túria, i seria un espai verd i d’esplai ciutadà, un element de connexió de biodiversitat, i un punt d’unió entre els municipis del Sud de la ciutat, tot de manera compatible amb els usos hídrics previstos». L’alcalde ha destacat que este projecte «depén molt de la Confederació», i s’ha felicitat «per la bona recepció que ha tingut; sabem que és un projecte molt complicat, però eixim d’ací amb moltes ganes de continuar treballant».



En este sentit, el president de la CHX, Manuel Alcalde, ha valorat la renaturaliztació del nou llit del Túria, com «un projecte amb molts factors implicats, que no serà senzill, però que és il·lusionant, i la Confederació ho ha agafat amb interés». De fet, l’alcalde ha assegurat que «alguns dels aspectes es podran incloure en el nou cicle de planificació, com per exemple l’establiment d’un cabdal ecològic».



La reunió mantinguda hui entre l’alcalde Joan Ribó i el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, amb els representants de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer es produeix com un compromís després de la trobada que l’alcalde i el vicealcalde van mantindre fa dos setmanes amb la vicepresidenta del Govern i ministra de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Teresa Ribera.