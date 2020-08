L’alcalde de València, Joan Ribó, apel·la a la responsabilitat de la ciutadania i l’agilitat de l’administració a l’hora de prendre mesures front al COVID 19

Connect on Linked in

«Era necessària des de feia setmanes una actuació sobre l’oci nocturn, com un dels principals focus de contagi»



«L’Ajuntament treballarà i col·laborarà al màxim amb tots els seus servicis essencials i de seguretat perquè es complisca la resolució de la Conselleria de Sanitat per controlar els rebrots de la pandèmia del coronavirus». «Este decret, que és necessari i adequat donat el creixement de persones infectades, contempla mesures de prevenció per sectors, com el de l’oci nocturn, que hauria d’haver-se limitat abans».



L’alcalde de València, Joan Ribó, que també ha apel·lat a la responsabilitat de la ciutadania, ha fet estes declaracions per a valorar la resolució anunciada ahir per la Conselleria de Sanitat, que ha decretat una sèrie de limitacions exclusives per a la ciutat durant dos setmanes per donar resposta al creixement dels brots a València, on es concentra el 35% del total de la Comunitat, segons dades de l’autoritat sanitària.



Joan Ribó, ha valorat «positivament» esta decisió de les autoritats sanitàries, amb les quals manté «un contacte directe» i comparteix «la voluntat de col·laborar» per recobrar la normalitat a la ciutat de València tan prompte com siga possible, «perquè això voldrà dir que la seguretat sanitària haurà avançat molt». «L’Administració ha de ser àgil a l’hora de prendre mesures front al coronavirus», ha assegurat, i en este sentit, ha dit, el debat sorgit sobre l’oci nocturn durant les últimes setmanes s’ha demostrat positiu. L’hostaleria és un sector econòmic molt important per a la nostra ciutat, i ha de tindre el suport de l’Ajuntament, però cal tindre en compte que sense una seguretat sanitària garantida, este sector i molts altres de la ciutat, es voran afectats negativament. Per això cal coordinar totes les accions possibles a l’abast de les administracions públiques, amb la complicitat de la ciutadania».



En este sentit, ha considerat «molt necessàries les mesures de limitació d’horari i afore dels establiments d’oci nocturn, així com altres mesures de prevenció», ha reiterat en destacar també la importància de la part del decret que parla i prohibeix, taxativament, el botellot, que, d’altra banda, sempre està prohibit però en estos moments a la prohibició general es suma la sanitària».



Per últim, el primer edil ha reiterat el suport de l’Ajuntament de València perquè esta nova normativa es respecte i la ciutadania torne a estar en una situació de tranquil·litat respecte al coronavirus. Per tant, ha conclòs, «els locals d’oci saben a quina hora han de tancar, amb les limitacions per a les terrasses i la Policia farà els controls necessaris i farà respectar el decret».



Així mateix, ha apel·lat «a la consciència ciutadana per a col·laborar entre totes les persones en la necessitat de respectar les normes sanitàries, com ara la limitació de les reunions socials en l’àmbit privat, que ens faran, sense dubte, millorar la situació actual».