L’alcalde de València, Joan Ribó, assistirà esta vesprada la manifestació convocada pel Moviment Feminista de València

L’Ajuntament de València se suma a la convocatòria del Moviment Feminista i altres col·lectius per a la mobilització que declararà l’emergència feminista este 20 de setembre, amb una concentració nocturna prevista per a les 20.00 hores a la plaça de la Mare de Déu. A més, el consistori estarà il·luminat amb llums morades en senyal de suport a la iniciativa durant esta vigília.



Esta iniciativa parteix de diferents col·lectius ciutadans per a donar la veu d’alarma davant els múltiples casos de discriminació i violències masclistes que pateixen les dones. Així, l’alcalde de València, Joan Ribó, ha manifestat el seu suport explícit: “en esta Nit Violeta, com alcalde vull sumar-me a una reivindicació tan justa com necessària: perquè ningú té dret a fer sentir por a ninguna dona pel fet de ser dona; ningú té dret sobre el cos d’una dona pel fet de ser dona; i ningú té dret a discriminar o sentir-se superior a una dona pel fet de ser dona. Al contrari: totes les dones tenen dret a viure en plena llibertat com a dones”.



Així ho ha assegurat l’alcalde de València, qui s’ha marcat un repte “de primer ordre” des de la institució municipal, per tal de treballar quotidianament amb polítiques actives de foment de la igualtat: “la reivindicació d’igualtat entre homes i dones no pot ser, ni una proclama d’un dia a l’any, ni una llosa que caiga únicament sobre les dones. La reivindicació de la igualtat s’ha d’exigir els 365 dies de l’any, i hem de ser tots i totes, homes i dones, qui la posem en pràctica. Per això, esta mateixa nit, em sumaré a la Nit Violeta, com a mostra de suport explícit”.



Per la seua part, la regidora d’Igualtat, Lucía Beamud, ha explicat que “l’Ajuntament de València se suma formalment a la convocatòria del Moviment Feminista de València i altres col·lectius per a la mobilització que declara l’emergència feminista en este 20 de setembre”. A banda de relatar les múltiples discriminacions en l’àmbit laboral, familiar i social, la regidora ha assegurat que “assistim a un repunt intolerable en les agressions sexuals i assassinats de dones, i no podem quedar-nos de braços creuats. Les administracions públiques, a més de posar en marxa les mesures necessàries per a protegir les dones d’una manera efectiva, també hem de mostrar suport a les iniciatives sorgides de la societat civil”.



Així mateix, la regidora ha exigit al govern central l’activació de la Comissió de Seguiment del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, per a col·laborar en la implementació, difusió i avaluació de les mesures contingudes al Pacte. Beamud ha reclamat un debat profund que actualitze i visibilitze els casos de violència masclista que “actualment, queden oblidats, com és el cas de les violacions i altres agressions”. Durant este 2019, almenys 65 dones han mort assassinades a mans d’homes, a més de quatre menors. 17 d’elles han estat assassinades en terres valencianes.