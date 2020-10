L’Alcalde de València, Joan Ribó, celebra que els ajuntaments puguen gastar els romanents enguany i l’any que ve

Ribó reivindica el fons de 5.000 milions d’euros repartits amb criteri poblacional i el de 1.000 milions per al transport per a enguany

L’alcalde Joan Ribó ha celebrat l’anunci de la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, sobre la suspensió de les regles fiscals que fa possible la utilització dels romanents als ajuntaments, però insistix que les negociacions amb el Govern central han d’arribar a l’acord per incloure el fons de 5.000 milions d’euros i el de transports. El primer edil també ha reclamat que els municipis participen en la gestió del fons de recuperació de la Unió Europea per a la crisi de la COVID-19.



Ribó s’ha pronunciat davant les preguntes dels mitjans de comunicació després que ahir la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, confirmara en roda de premsa la decisió del Govern central de suspendre les regles fiscals per a totes les administracions per a este any i el 2021, la qual cosa fa possible que els ajuntaments puguen disposar dels seus romanents de tresoreria durant estos dos anys. “És una lluita que hem dut molts alcaldes de pràcticament totes les forces polítiques, una reivindicació municipalista de fa molt de temps que supera els partidismes i que mira per les pròpies ciutats”, ha manifestat. “Estic satisfet d’haver aconseguit com a alcalde de València que puguem gastar els romanents en aquells assumptes que són més urgents, i més en estos moments de crisi a causa del coronavirus; per tant, és un pas endavant i un motiu d’alegria”.



Ara bé, ha recordat que “encara queden aspectes per aconseguir”, en referència, en primer lloc, a la reivindicació del fons del transport, “imprescindible per sanejar el transport metropolità de València, i de totes les ciutats que tenim obligació de tindre’l”, el qual “ha de fer-se efectiu en este 2020”. En segon lloc, ha destacat “la necessitat de tindre una ajuda estatal de 5.000 milions d’euros amb un criteri poblacional, perquè pensem que és l’únic criteri just que hi pot haver, per fer front a totes les despeses i el descens d’ingressos que ens ha suposat el coronavirus”. En sentit, ha posat de relleveu que “els ajuntaments estem treballant molt per fer front a la crisi social i econòmica que ha comportat esta pandèmia en aspectes concrets com en els servicis socials, en l’ensenyament, en neteja, en ajudes a autònoms, ajudes a comerciants, etc.”, per la qual cosa “necessitem recursos, igual que ho necessita l’administració autonòmica. Les ciutats som Estat i prestem molts servicis a la ciutadania; necessitem, per tant, els recursos necessaris per poder oferir-los”.



Per últim, l’alcalde ha fet una tercera demanda: la participació dels municipis en la gestió del fons de recuperació de la Unió Europea per fer front a la crisi generada per la pandèmia. “Demanem que estos recursos puguen ser decidits, gestionats, participats pels ajuntaments”, perquè “els ajuntaments també som Estat i, per tant, estos recursos no es poden decidir només en Madrid, no es poden decidir només en el Palau de la Generalitat, s’han decidir també en l’àmbit municipal i després treballar-los conjuntament”. A més, ha remarcat que “els ajuntaments som més àgils en la gestió dels mateixos que ho són tant l’administració autonòmica com l’estatal”.