L’alcalde de València, Joan Ribó, demana que s’acceleren els treballs per millorar la connectivitat de fibra òptica en els Pobles de València

L’alcalde s’ha reunit hui amb el director general de Telefónica

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha demanat hui que “s’acceleren els treballs per millorar la connectivitat de fibra òptica en El Saler i altres Pobles de València, perquè els veïns i veïnes d’estes zones puguen gaudir d’un accés a internet de qualitat per a tasques com el teletreball, els estudis a distància o els tràmits administratius digitals”. I amb esta petició, l’alcalde s’ha fet ressò, davant del director general de Telefónica, Xema Casas, “d’una legítima reivindicació veïnal que el govern local està absolutament compromés a resoldre perquè l’accés a internet volem que siga un dret”.

Acompanyat del regidor d’Agenda Digital i Administració Electrònica, Pere Fuset, el primer edil s’ha reunit hui amb el director general de l’esmentada companyia de comunicacions, amb qui Joan Ribó també ha parlat de l’evolució de la implantació de la cobertura 5G al termini municipal de València”.

Durant esta trobada, que se celebra dies després de la visita que el primer edil va realitzar al nou Centre de Ciberseguretat Tech que Telefónica ha obert a La Marina, Joan Ribó ha valorat la posada en marxa d’este espai de referència inaugurat “en un moment en què el procés de transformació digital s’ha vist especialment accelerat per la pandèmia del coronavirus”.

Joan Ribó ha ressaltat la importància de la col·laboració público-privada per desenvolupar projectes com ara “Next Generation Europe” i de transformació digital, i ha reiterat “el compromís de l’Ajuntament, a través de la seua estratègia València Ciutat Intel·ligent, de millorar la vida de la ciutadania i aconseguir una ciutat més innovadora, sostenible i socialment cohesionada”.