L’alcalde de València, Joan Ribó, ha enviat hui una comunicació formal al ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, “el valencià José Luis Ábalos, per a reprendre ja la fase 3 del Canal d’Accés ferroviari a València”. L’alcalde ha explicat davant els mitjans de comunicació en la visita a la finalització de les obres de la conversió en zona de vianants de la plaça de l’Ajuntament, les raons que argumenta des de l’Alcaldia per a reprendre “ja” esta infraestructura: “perquè tenim un acord signat entre l’Ajuntament i el Ministeri per a començar enguany amb el projecte; perquè el futur de València està en joc; perquè a més contribuirà a crear llocs de treball; i perquè este moment és crucial per a aprofitar els fons europeus que la Comissió va aprovar com el gran Pla Marshall europeu”.



En este sentit, l’alcalde de València li explica al ministre que “és necessari disposar del projecte constructiu del Canal d’Accés a temps que s’incloga en el programa de reconstrucció que aprove la Unió Europea. Comença ara el procés intern per a establir prioritats funcionals i territorials. I el gran projecte d’obra civil a València, l’execució de la qual és possible en el període de reconstrucció, és el Canal d’Accés. Este és el moment d’abordar-lo de manera definitiva. No ha de perdre’s esta oportunitat”, afirma el munícipe.



Les obres del Canal d’Accés Fase 3, que formen part de l’actuació del Parc Central, van ser objecte de l’Acord de Cooperació per al Desenvolupament de les Bases d’Integració del Ferrocarril a la ciutat de València que es va subscriure entre Ajuntament i Ministeri el 9 d’abril de 2019. Un document que incloïa el compromís de compartir el finançament. En la previsió del Ministeri es troba la disposició del projecte constructiu en este mateix any 2020.



En la seua missiva al ministeri, l’alcalde diu compartir “que l’estratègia de reconstrucció prioritze la transició energètica i la digitalització, com a vies de modernització de l’economia espanyola, però no se’ns escapa a ningú que serà necessari complementar les actuacions amb unes altres que mobilitzen directa i indirectament ocupació”. Així mateix, diu Joan Ribó, “som partícips de l’escenari pressupostari que es presenta en els pròxims anys”, per la qual cosa “l’apropiat és disposar del projecte constructiu del Canal d’Accés a temps que s’incloga en el programa de reconstrucció que aprove la Unió Europea” ja que “el fons europeu de reconstrucció condicionarà el destí de la inversió pública a Espanya. De tota la inversió pública”.



Segons defensa l’alcalde de València, “no ha de perdre’s esta oportunitat de fer un salt qualitatiu importantíssim” en les infraestructures per a València. De fet, incideix, “Adif aprofitarà l’oportunitat per a impulsar Chamartín Nord a Madrid, la reforma de Sants i l’execució de la nova estació de Sagrera a Barcelona i les tres estacions basques”. Per això, “com a alcalde de València” insisteix que la ciutat “estiga entre les prioritats” de l’agenda del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.



AJUDES AL TRANSPORT URBÀ



D’altra banda, Joan Ribó ha demanat al ministre José Luis Ábalos “que concrete com es compensaran per a València les pèrdues en el transport públic urbà, després de la pandèmia. Hem vist com s’ha aprovat des del seu Ministeri una sèrie d’ajudes autonòmiques per al transport, que inclouen les empreses de transport urbà de Madrid i Barcelona. A València seguim a l’espera”.



L’alcalde valora de manera positiva els últims anuncis del Ministeri referits a la mobilitat a les ciutats, però demana concreció per a València: “ahir el ministre va dir que en els pròxims Pressupostos Generals de l’Estat s’inclourà un fons de 275 milions d’euros, ampliable a 400 milions, alguna cosa que voldríem saber en què es traduirà per a València”.