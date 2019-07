Connect on Linked in

«Estem profundament satisfets i contents perquè la nostra ciutat és l’única seu espanyola del pròxim Eurobasket Femení»



L’alcalde de València, Joan Ribó, ha mostrat la seua «profunda satisfacció» per la confirmació oficial de la FIBA Europa sobre l’elecció de València com a única seu espanyola per a la pròxima edició de l’Eurobasket Femení, que se celebrarà en 2021 a Espanya i França. «És una gran notícia per a la ciutat i per a l’esport valencià, encara més perquè es tracta d’esport femení», ha manifestat l’alcalde.



«Estic molt content i profundament satisfet que València siga l’única seu espanyola del pròxim Eurobasket Femení, que se celebrarà en 2021. És una idea estupenda, en la qual hem treballant conjuntament durant les últimes setmanes amb el conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, i amb la Federació Espanyola de Bàsquet», ha explicat l’alcalde de València, Joan Ribó.



«A València ens dediquem als esports, alguns d’ells consolidats com el bàsquet, tant a nivell base com elit. Per això, que a més esta elecció concernisca l’esport femení em sembla encara més important, ja que estem destacant en la seua projecció durant els últims anys», ha afegit.



València i Lió (França) seran les seus de la primera fase del campionat, inclosos els quarts de final, que es disputaran entre el 17 i el 23 de juny de 2021. La ciutat de París albergarà, posteriorment, els partits de semifinals i la final. El poliesportiu municipal Font de Sant Lluís, amb capacitat per a 9.000 persones, i les instal·lacions esportives de L’Alqueria del Basket han sigut claus per a l’elecció de la FIBA Europa sobre la seu del pròxim Eurobasket Femení.



Durant el passat diumenge 7 de juliol, la selecció espanyola de bàsquet femení es va alçar amb el seu quart Eurobasket, després de véncer a França per 86-66, en el torneig celebrat a Letònia i Sèrbia.