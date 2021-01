Print This Post

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha presentat en roda de premsa l’adhesió de València a la Declaració pel 5é aniversari de l’Acord de París de lluita contra el canvi climàtic

Així mateix, Ribó ha manifestat la seua opinió davant la situació tan alarmant en la que ens troben respecte a la pandèmia.

Cal mantindre tota la intensitat de lluita tant per al canvi climàtic com per a la Covid-19