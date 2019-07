Connect on Linked in

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha rebut este matí el vicepresident segon del Consell i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau. Han mantingut una reunió en la qual han tractat diferents assumptes relacionats amb l’accés a l’habitatge, l’estudi de la implementació de la taxa turística, així com l’arquitectura bioclimàtica, en relació amb l’autoconsum d’energia fotovoltaica. «València és una ciutat que aposta molt seriosament per la sostenibilitat», ha explicat l’alcalde.



«Hem constatat que existix un problema d’habitatge important que volem treballar per a donar solucions de forma conjunta», ha recalcat Ribó, qui també ha explicat que «s’han desglossat els assumptes relacionats amb habitatge i patrimoni a l’Ajuntament, ja que som conscients que durant els últims anys hem passat d’un problema d’impagaments hipotecaris a un altre de lloguers». «Mantindrem reunions concretes sobre este assumpte, que considerem fonamental», ha afegit.



Per la seua part, el vicepresident segon del Consell i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, ha explicat que «necessitem buscar mesures perquè els lloguers siguen assequibles, perquè la gent tinga normativament garantit el seu dret a una llar digna». «M’alegra coincidir amb l’alcalde Ribó en estos compromisos perquè València siga una ciutat sostenible i oberta», ha afegit.



TAXA TURÍSTICA I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA



Durant la reunió mantinguda al Consistori, també s’han abordat diferents assumptes relacionats amb l’estudi de l’aplicació de la taxa turística. «Soc un fervent defensor de la taxa turística i, a més, existix una coincidència bàsica en este assumpte sobre la seua aplicació per part dels ajuntaments», ha explicat l’alcalde. «La taxa turística és clau perquè una sèrie de servicis com neteja, seguretat i parcs puguen millorar i, en definitiva, per a fer el turisme més agradable per a visitants i també per a residents», ha afegit.



En este sentit, Martínez Dalmau ha afirmat que ha mostrat «tot el seu recolzament a l’alcalde Ribó en el marc d’una taxa finalista, que ha de servir per a millorar les condicions d’arribada del turisme, la transició ecològica i finalment les condicions perquè València siga la ciutat que tots i totes volem».



«A més, hem compartit una sèrie d’idees sobre l’arquitectura bioclimàtica i la seua concreció, així com l’autoconsum d’energia fotovoltaica», ha destacat l’alcalde de València, Joan Ribó. «Durant els últims quatre anys hem treballat en diferents assumptes relacionats amb la mobilitat i l’alimentació i en este mandat, també volem abordar l’assumpte energètic, en relació a l’arquitectura bioclimàtica i les energies renovables», ha afegit.



«També hem parlat sobre com s’implicaran els diferents habitatges de la ciutat per a donar-los facilitats amb les quals puguen instal·lar plaques fotovoltaiques a les seues terrasses per a autoconsum i per a generar un altre tipus de recursos», ha destacat Ribó. «Cal realitzar un estudi de les reglamentacions i facilitar, des d’un punt de vista administratiu, els mecanismes per a dur-lo a terme, així com per a arribar a un acord amb les diferents empreses de subministraments de caràcter fotovoltaic i d’aigua calenta, i també realitzar l’estudi de quin tipus d’ajudes implementar», ha afegit.



«València ha de mirar cap a altres fórmules que s’han plantejat a Europa, com el cas de Berlín i París. A més, també hem parlat sobre com avançar en la sostenibilitat de la ciutat creant mecanismes per a poder obtindre energia neta i com ampliar el parc públic d’habitatge per a retallar l’emergència habitacional», ha assegurat. «L’Ajuntament i la Generalitat estan compromesos a augmentar el parc públic d’habitatge i a rehabilitar els habitatges que no estan en condicions per a ser habitats dignament», ha afegit.



Sobre el programa d’Ajudes a la Regeneració i Reurbanització Urbana del Cabanyal, Martínez Dalmau ha afirmat que «este barri ha de ser un aparador d’història, bellesa i una porta d’obertura al mar, per la qual cosa hem d’acabar en els pròxims anys amb les qüestions que tenim pendents per a fer del Cabanyal el barri que mereixem».