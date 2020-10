L’alcalde de València, Joan Ribó, parla en el Debat de l’estat de la ciutat de Justícia Social i anuncia un recurs d’assistència social virtual per Whatsapp

Connect on Linked in

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha aprofitat la seua primera intervenció en el Debat de l’estat de la ciutat #DebatVLC per parlar de justícia social. I a més de donar compte de les polítiques desenvolupades amb este objectiu, ha anunciat alguns dels projectes que contempla el Govern de la Nau per aconseguir una societat més “equitativa i inclusiva”. Entre estes iniciatives destaca, per exemple, un servici d’assistència virtual per Whatsapp, amb informació sobre recursos socials i seguiment d’expedients concrets.



Així, en parlar de Benestar Social, l’alcalde Joan Ribó ha recordat que “el govern municipal entén els servicis socials com una eina per a avançar cap a l’equitat, cap a una societat inclusiva”. “Per això preferim la justícia social a la caritat i el clientelisme, promovem els drets socials i l’autonomia personal per a aquelles persones invisibles a qui fins ara només se’ls donaven les molles”, ha aclarit. En fer-se ressò d’alguns dels recursos municipals com ara el Servici d’Ajuda a Domicili que, a partir de 2021 no sols es prestarà a persones majors (durant l’any 2020 s’han atés 1.995), sinó també a persones funcionalment diverses, amb discapacitats.



A més, “el nou Servici de Menjar a Domicili oferirà un mínim de 1.000 dinars de dilluns a diumenges, incloent-hi els festius, per suposat”, ha anunciat Joan Ribó, que també ha parlat del Servici de Teleassistència que durant l’any 2019 va atendre a 7.665 persones i l’any 2020 ja s’ha proporcionat este recurs a més de 7.100 persones.



De moment, ha entrat en vigor la primera Ordenança de Teleassistència municipal “per a evitar la soledat i les situacions de risc social”, ha manifestat el primer edil abans d’informar que l’Ajuntament incrementarà en un 20% les places actuals amb la nova contractació que estem preparant.



Joan Ribó que ha subratllat la voluntat de l’equip de govern de “descentralitzar els servicis socials”, ha raonat, d’esta manera, la creació de noves infraestructures en els barris, per donar una atenció pròxima, i ha avançat que “ja s’està redactant el projecte amb què reformar l’alqueria coneguda com a “Casa de Lluna”, on traslladarem l’actual Centre de Servicis Socials de la Saïdia”.



PROJECTE DRET A L’ALIMENTACIÓ I LLUITA CONTRA LA POBRESA ALIMENTÀRIA EN LA CIUTAT DE VALÈNCIA



D’altra banda, Ribó ha fet saber que durant l’any 2021 l’Ajuntament completarà les 1.582 ajudes de menjador escolar (per a menors d’entre 0 i 5 anys) amb el projecte anomenat Dret a l’Alimentació i Lluita contra la Pobresa Alimentària en la ciutat de València.



“Arrere ha quedat l’època en què les persones s’havien d’avergonyir de patir l’empobriment perquè es venia València com una ciutat només de rics. Ara afrontem els problemes socials i tractem de donar una solució. No és gens fàcil, però ho aconseguirem”, ha indicat l’alcalde, en assegurar que, “almenys, l’equip de govern ho intenta amb totes les seues forces amb accions com la de cedir el padró municipal a l’administració de l’Estat per a poder tramitar l’ingrés mínim vital”.



“València ha estat una de les primeres grans ciutats en realitzar este senzill gest de treball administratiu que ha permés estalviar un tràmit, i a més l’Alcaldia donarà suport en la tramitació de la sol·licitud de l’Ingrés Mínim Vital, en coordinació amb l’administració general de l’Estat”, ha explicat.



ATENCIÓ D’URGÈNCIES SOCIALS DURANT 24 HORES TOTS ELS DIES



Durant la seua intervenció dedicada als assumptes de “justícia social”, Joan Ribó també ha donat a conéixer que l’Ajuntament licitarà un nou contracte per al Servici d’Atenció a Urgències Socials que funcionarà les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any. A més, “crearem una nova Ordenança Municipal d’Atenció a la Discapacitat Intel·lectual, per tal de protegir especialment a qui més ho necessita i impulsar l’autonomia personal, i completar el servici del Consell Municipal de la Discapacitat, i la Defensoria de les persones amb discapacitat”. “Finalment, en breu posarem en marxa un servici d’assistència virtual per Whatsapp amb informació sobre recursos socials i seguiment d’expedients concrets”, ha declarat en confirmar que l’executiu local “continuarà amb els convenis amb empreses i entitats universitàries i professionals que ens permeten hui en dia evitar el tall en els subministres d’aigua i de llum, i atorgar ajudes per a la compra de medicaments, així com audiòfons, ulleres, pròtesis i implants dentals, i els tractaments podològics, de manera gratuïta o a preus molt baixos”.



I en parlar dels drets socials, Joan Ribó també s’ha detingut amb el treball municipal en matèria d’Igualtat, feminisme, diversitat i participació.



“Ens reconeixem en una València que és defensora dels drets humans de totes les persones i per a totes les persones, independentment de les seues creences, el seu color de pell, a qui estime, la seua procedència, la llengua que parle o la seua capacitat econòmica. I esta no és només una declaració d’intencions, sinó que ho portem a la pràctica amb iniciatives municipals que aposten per la inclusió, per mesures reals per a trencar barreres i desigualtats entre homes i dones, amb la participació orgullosa de la reivindicació per la diversitat sexual, i en el rebuig, sempre que cal, d’accions derivades de l’odi”. A este respecte, la primera autoritat municipal ha al·ludit, per exemple, a la posada en funcionament del servici Repara d’atenció psicosocial per promoure relacions igualitàries.



L’alcalde ha enllaçat “la lluita per la igualtat, que ens incumbeix a tots i a totes”, amb el dret de participació, que l’Ajuntament impulsa amb diferents processos com el de la reurbanització integral de la plaça de l’Ajuntament, o els encetats als barris de Morvedre o Malilla, i a pobles com Castellar-l’Oliveral.



OFICINA PEL DRET A LA VIVENDA



Joan Ribó també ha enraonat del dret a l’habitatge i ha anunciat que “al llarg dels pròxims mesos, es crearà l’Oficina pel Dret a la Vivenda, on es farà una atenció integral en matèria d’habitatge, tant en aspectes jurídics, com també socials, i s’informarà de convocatòries públiques, i s’acompanyarà en situacions de possibles desnonaments”.



“Enguany hem realitzat la Convocatòria anual d’ajudes per al pagament del lloguer de la vivenda amb un Pressupost de 2.000.000 €. L’any 2019 es van atorgar 1.277 ajudes. A esta quantitat cal sumar la tramitació d’altres 351 ajudes autonòmiques al lloguer en la ciutat de València per valor de vora 800.000 euros”, ha argumentat.



Després de donar compte del treball del Servici de Vivenda, que rehabilita i reedifica vivendes a través de diversos programes, l’alcalde ha anunciat “l’inici del procediment per a l’adquisició de vivendes mitjançant compra per import d’1.000.000 €, a fi d’incrementar l’escàs parc públic d’habitatges de propietat municipal i de donar solucions habitacionals en vivendes públiques als col·lectius que es troben en situació de vulnerabilitat”.



Per últim, al parlar del dret a la vivenda, Joan Ribó ha recordat que l’Ajuntament ha intervingut en 1.253 casos de desnonament, per tal d’evitar el llançament de les persones que no podien fer front al pagament del seu habitatge.



PATRIMONI PER LA CIUTADANIA



La primera autoritat municipal també ha dedicat part del seu discurs per destacar que l’Ajuntament de València ha invertit vora 3 milions d’euros des de 2015 en la recuperació d’edificis patrimonials, i ha revelat “la intenció d’adquirir l’edifici La Demanà del Saler, i un espai a les Cases de Bàrcena, on habilitarem un aparcament”.



“L’òptima gestió del patrimoni municipal ha permés la concessió demanial per a la construcció i explotació del nou València Arena, un pavelló multi usos destinat a ser referent internacional en l’àmbit esportiu i cultural, o la construcció d’un institut científic de primer nivell que tindrà el Centre Superior d’Investigacions Científiques a València, en el barri d’Algirós: l’Institut d’Instrumentació per a la Imatge Molecular”, ha indicat.



NOUS CENTRES D’UNIVERSITAT POPULAR: MALILLA, TORREFIEL I CABANYAL



I en l’àmbit educatiu, a més d’esmentar les obres de millora realitzades en 12 centres públics de la ciutat, amb un pressupost de vora 2’ 7 M d’euros, ha destacat, entre altres decisions, “la d’augmentar la dotació del xec escolar en 600.000 €, que s’afegeixen a l’augment de 445.000 € en l’inici d’este mandat”.



“Però, en reflexionar d’educació i socialització, no podem oblidar la Universitat Popular, que és un motor de dinamització sociocultural, la que realitzen els 31 Centres d’esta institució centenària en els barris i pobles de la ciutat”, ha ressaltat l’alcalde que així mateix ha informat que en els pròxims exercicis la ciutadania disposarà d’altres tres infraestructures lligades a la Universitat Popular: una primera en el Centre Social de Malilla, una segona en el futur Centre Social de Torrefiel, i una tercera Universitat Popular en el Cabanyal, que se situarà en un edifici de nova construcció al carrer Escalante.