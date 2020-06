L’alcalde de València, Joan Ribó, reclama mitjans tècnics i humans perquè els ajuntaments puguen gestionar adequadament l’ingrés mínim vital

Connect on Linked in

L’alcalde Joan Ribó i el ministre José Luis Escrivà mantindran una trobada pròximament per a abordar este assumpte

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha reclamat al ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivà, “mitjans personals, recursos tècnics i directrius clares” per a la gestió de l’Ingrés Mínim Vital, la competència del qual s’ha traspassat als municipis. El ministre havia convocat una reunió en línia per a esta vesprada, que finalment se celebrarà els pròxims dies; i en este context, i a preguntes dels periodistes, l’alcalde Ribó ha denunciat les manques i les necessitats dels ajuntaments davant la gestió d’esta renda mínima. “Esta ajuda és fonamental i absolutament necessària, però necessita recursos per a poder-la desenvolupar”, ha dit Joan Ribó.



Tal com ja va subratllar la setmana passada, l’alcalde Ribó ha reiterat hui la seua “preocupació sobre com es gestionarà l’Ingrés Mínim Vital”, atés que la gestió d’este mecanisme de distribució de renda se suma a altres eines d’atenció social que són també competència de les entitats locals. “Estem totalment saturats –ha lamentat l’alcalde- perquè des dels ajuntaments ja portem avant i gestionem un ampli espectre d’ajudes de caràcter municipal, com les ajudes que atorguen cada mes en el marc del muntant econòmic que suposa el 20% de superàvit dels comptes municipals, segons el percentatge autoritzat pel Govern central, per a fer front a l’efecte de la COVID-19; a més també gestionem ajudes de caràcter autonòmic, com les de suport la dependència, la Renda Valenciana d’Inclusió que funciona des de 2018… i un paquet d’ajudes més ampli que fa que tinguem els nostres recursos al límit” , ha afirmat en el marc d’una roda de premsa celebrada este matí a l’Ajuntament.



En la mateixa línia d’allò denunciat des de les federacions Espanyola i Valenciana de Municipis i Províncies, Joan Ribó ha assenyalat que és “imprescindible saber com coordinar i gestionar la Renda Valenciana amb esta nova renda mínima vital”, i en segon lloc, “cal tindre en compte que els municipis no tenim recursos de persones per a poder fer front a l’onada que s’espera de milers i milers de persones que a València, com en altres ciutats, probablement demandaran este ingrés, i segurament per via municipal”. Tal com ha advertit l’alcalde de València, “necessitarem de manera urgent els recursos econòmics, de personal i de programari per a garantir este dret de ciutadania”.



Cal tindre en compte, ha destacat Ribó, que entre les persones potencialment beneficiàries de l’Ingrés Mínim Vital, n’hi haurà amb problemes d’accés digital, que es dirigiran als seus municipis per a buscar suport i orientació a l’hora de tramitar les sol·licituds. Per la qual cosa, esta necessitat de suport i coordinació serà “una demanda comuna dels ajuntaments, i ja s’estan generant dificultats”. L’alcalde de València ha assegurat que es tracta d’un “problema seriós”, que necessita de resposta i solució efectives. “Des de les entitats locals no podem entendre que este mecanisme de distribució de renda es trasllade als ajuntaments sense cap mena d’ajuda ni de concreció per part de l’administració central”, ha reiterat. “Esta ajuda és fonamental i absolutament necessària, però necessita recursos per a poder-la desenvolupar”, ha conclòs.