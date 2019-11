L’alcalde de València, Joan Ribó, s’ha reunit este matí amb els membres de l’Associació Recuperem les Covetes

Connect on Linked in

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha manifestat la implicació de l’Ajuntament en la recuperació de les Covetes de Sant Joan, i el seu suport als propietaris, que s’han constituït en associació per a treballar per la restauració d’estos espais històrics singulars i la seua posada en ús. Ribó ha rebut este matí a l’Ajuntament una representació de l’agrupació, i el seu president, Raúl Escobar.



L’alcalde ha mostrat el seu suport total a la iniciativa Recuperem les Covetes, i ha explicat que l’Ajuntament coordinarà reunions de treball amb els diversos actors implicats «per tal de donar suport a esta iniciativa i veure com ordenar-la en el projecte de reforma de la plaça». Cal tindre en compte que es tracta d’espais BIC (declarats Bé d’Interés Cultural), localitzades en un entorn també BIC (la plaça del Mercat, La Llotja i a l’Església dels Sants Joans). L’Ajuntament preveu remodelar la plaça, amb la col·laboració de la Conselleria de Cultura i, de manera paral·lela, la Fundació Hortensia Herrero ha anunciat la rehabilitació del temple barroc.



Les covetes són edificacions de principis del segle XVIII. Són semisoterranis de poca superfície que albergaven ferralleries i comerços de vell. Joan Ribó ha assenyalat la seua satisfacció per esta iniciativa particular «de tornar a posar en marxa estos elements de gran valor històric i també simbòlic», i ha recordat que actualment «estem en un procés de reforma de les grans places de València». «La plaça del Mercat és una de les que preveiem abordar durant este mandat, per la qual cosa ens sembla molt important acompanyar la reforma d’esta plaça i el seu entorn amb la iniciativa d’esta associació», ha afirmat l’alcalde, que ha destacat a més els avantatges de la col·laboració públic-privada.



El president de l’entitat, Raúl Escobar, ha explicat la idea de recuperar este espai «que forma part de la història de València des de fa més de tres segles, i que ha estat molt de temps abandonat i sense activitat». El projecte de l’associació Recuperem les Covetes és rehabilitar estos espais i posar-los en funcionament segons els usos que recomana el Pla de Protecció de Ciutat Vella i la Llei de Patrimoni. Fonamentalment seran usos artesans, i per a això s’està en contacte amb diverses associacions de recuperació de patrimoni i d’oficis. «Per sort –ha afegit Escobar- comptem amb un Centre d’Artesania, que ajudarà el desenvolupament de tots els oficis tradicionals».



L’alcalde ha coincidit amb esta voluntat, i ha assenyalat la importància de «impulsar un node d’artesania que estiga vinculat amb les escoles i entitats artesanes, i que siga un punt d’atracció i de promoció de l’artesania de la nostra ciutat».



Les covetes van ser concebudes a l’origen com a espais amb finalitats comercials amb benefici per a la parròquia dels Sants Joans, i encara que principalment van funcionar com ferralleries i botigues de vell, també van albergar transaccions comercials i artístiques, entre d’altres. A mitjan segle XVIII, van passar a mans privades, i en l’actualitat, alguna continua en propietat de l’església, bona part d’elles pertanyen a entitats bancàries, i unes altres són de domini particular.



L’Ajuntament, en compliment de l’article 9 de la Llei de Patrimoni de les Administracions Públiques, facilitarà «la incorporació dels BICS a usos actius i adequats a la seua naturalesa com a manera de promoure l’interés social, la seua conservació i restauració». En este sentit, ha conclòs l’alcalde, la reforma de la plaça haurà de contemplar la posada en ús dels covetes tenint en compte que se situen en cota per davall de zero.