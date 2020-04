Connect on Linked in

L’alcalde de València, Joan Ribó, s’ha reunit este matí per videoconferència amb el president del Gremi de Llibrers de València, Nacho Larraz, coincidint amb el Dia Internacional del Llibre. L’alcalde ha remarcat que “en unes circumstàncies tan extraordinàries com les que ha provocat la pandèmia del coronavirus, que han impedit la celebració de la Fira del Llibre, vull convidar a la ciutadania a gaudir de la lectura, així com a donar suport a les llibreries dels nostres barris”.

“La literatura”, ha dit, “té la màgia de fer-nos traslladar a escenaris completament distints als que vivim en la quotidianitat, i ens endinsa en matèries que ens fan reflexionar”. Per això, ha finalitzat, “un poble que llig és un poble millor preparat per a fer front a qualsevol vicissitud. Apostem per les nostres llibreries com veritables ambaixades de la cultura als nostres barris”.