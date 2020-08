Print This Post

L’alcalde de València, Joan Ribó, s’ha unit a la campanya d’Amnistia Internacional sota el lema “Jo defenc la sanitat pública”. D’esta manera, l’alcalde es fa ressò d’una iniciativa que pretén recuperar les inversions en matèria sanitària en tot Espanya, per tal d’aconseguir un sistema sanitari públic, universal i de qualitat.



“En els moments de crisi les institucions públiques han de ser doblement valentes i apostar pels servicis a la ciutadania. Hem d’aprendre de tot el que està ocorrent amb la COVID-19 i millorar la nostra qualitat de vida. Per això una sanitat pública, universal i de qualitat és fonamental. M’adherisc, per tant, a la campanya encetada per Amnistia Internacional en este sentit” ha dit l’alcalde de València.



L’alcalde de València s’ha fet ressò de l’últim informe de l’organització no governamental, que indica que, a pesar que el Producte Interior Brut (PIB) de l’estat espanyol ha augmentat un 8’6%, el gasto sanitari públic s’ha reduït en el conjunt de l’estat un 11’21% des de 2009. L’alcalde s’ha referit a la situació valenciana “amb un govern de la Generalitat que aposta per la sanitat pública, i a qui també hem de demanar l’esforç necessari per aconseguir les metes de qualitat que mereix la ciutadania. Esta pandèmia ens ha demostrat que tindre un bon sistema sanitari ajuda a tindre una millor salut pública”.



L’alcalde Ribó s’ha referit específicament a l’atenció primària “que està al peu del canó i que mereix el reconeixement de tota la ciutadania. Hem de ser conscients del treball que s’ha fet els últims anys des de l’administració valenciana per a recuperar la gestió pública sanitària; és el camí per a tindre un sistema de salut universal, que mire pel benestar de les persones, sense posar per davant eventuals interessos econòmics”.



Per tot això, l’alcalde de València s’ha fet ressò de la campanya d’Amnistia Internacional, i ha volgut visibilitzar-ho amb una de les mascaretes que ha elaborat l’organització amb el lema “Jo defenc la sanitat pública”.