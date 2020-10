L’alcalde de València, Joan Ribó,defensa els servicis públics «front a les temptacions privatitzadores del passat», en el context de lluita contra la covid-19

Connect on Linked in

Debat sobre l’estat de la ciutat: l’alcalde defensa els servicis públics «front a les temptacions privatitzadores del passat», en el context de lluita contra la covid-19

«En estos mesos hem donat un missatge molt clar a la ciutadania: els servicis públics són essencials en les nostres vides, i per això hem de defensar-los sempre que faça falta, front a les temptacions privatitzadores del passat, i ara amb un finançament adequat». L’alcalde de València, Joan Ribó, ha començat la seua intervenció en el Debat sobre l’estat de la ciutat amb l’assumpte de major preocupació des de l’àmbit mundial al local: la pandèmia de coronavirus. L’alcalde ha defensat la necessitat dels servicis públics com a garantia d’atenció, d’eficàcia i de solidaritat, i ha apel·lat també a la inversió en ciència com un element «primordial».



El Debat sobre l’estat de la ciutat 2020 és el primer que es realitza en este mandat, després de les eleccions municipals de maig de 2019, en continuïtat amb els debats realitzats en el mandat anterior a instàncies de l’alcalde i del Govern municipal. Joan Ribó ha iniciat el seu parlament davant la corporació referint-se a l’assumpte que ha marcat agendes, polítiques i propostes en els últims temps: la pandèmia de covid-19. Ha tingut un «emocionat record per a les persones que han faltat com a conseqüència del coronavirus», i ha expressat el condol «a tots els seus familiars que no van poder acomiadar com haurien desitjat als seus sers estimats». De fet, l’Ajuntament de València va celebrar el passat 23 de juliol un acte d’homenatge a totes les víctimes.



TREBALLAR DES DEL CONSENS



L’alcalde ha destacat la voluntat de trobar «consensos, tant per part del Govern municipal, com per la majoria dels grups municipals» durant estos mesos, que va propiciar l’Acord marc per a la Recuperació i la Reconstrucció de la Ciutat de València en el context del post-covid-19. Aprovat a principis de juliol, «va ser un dels primers acords unitaris de totes les institucions espanyoles», ha recordat Ribó.



L’alcalde ha realitzat un repàs de les iniciatives impulsades davant la nova situació. L’Ajuntament de València va ser una de les primeres administracions a atorgar ajudes directes a pimes, autònoms i professionals, i també es van impulsar des del principi mesures per a alleujar la situació econòmica d’estos sectors mitjançant eliminació de taxes (que han suposat que l’Ajuntament ha deixat de recaptar més de 3 milions d’euros en taxes com la de Taules i cadires per a l’hostaleria, les taxes de falles, mercats no sedentaris (que només van aportar el primer bimestre), taxa de mercats (no paguen segon i tercer bimestre) i quioscos (premsa i flors, que han deixat de pagar el primer semestre…). De manera paral·lela, s’han posat en marxa ajudes destinades a dinamitzar diferents sectors de l’economia local: 5,3 milions a autònoms i pimes, 2.7 milions als monuments de falles, fins a 4’5 milions per a pal·liar els efectes de la suspensió de la festa fallera, altres 200.000 € per als artistes fallers, 1.6 milions al sector de l’hostaleria, 800.000 € al comerç de proximitat, 500.00 € a les indústries culturals i creatives, 500.000 € al sector emprenedor, i 400.000 € al sector productiu de festes. «L’Ajuntament ha aportat directament prop de 14 milions d’euros a l’ajuda i promoció dels sectors econòmics i a la defensa de l’ocupació», ha recordat l’alcalde. «Més els 3 milions de taxes no recaptades, fan un total de 17 milions d’euros per a dinamitzar l’economia, per a intentar mantindre llocs de treball, i per a tractar d’evitar que es baixen persianes en esta ciutat», ha destacat Joan Ribó.

SEGURETAT EN L’ESPAI PÚBLIC



En segon lloc, l’alcalde s’ha referit a la «necessitat de la ciutadania de sentir-se segura en l’espai públic en el marc de la pandèmia». «I hem entés perfectament este missatge». Per això, s’ha reforçat intensament la neteja i desinfecció de la via pública, contenidors, fonts per a beure, parcs i jardins, jocs infantils, aparells de gimnàstica de majors, zones esportives a l’aire lliure, dutxes i llavapeus de les platges, i fonts ornamentals». «I de manera molt especial hem reforçat esta activitat a les escoles, on ens hem preocupat que els nostres xicotets puguen aprendre amb totes les garanties», ha afegit. L’alcalde ha recordat que este «esforç ingent en neteja i desinfecció ha suposat un increment extra de 7’4 milions d’euros».



I aqueixa mateixa preocupació per la seguretat es va traslladar al personal municipal, mitjançant l’elaboració d’un protocol d’actuació per a les proves diagnòstiques seguint les directrius de les autoritats sanitàries. El balanç de la covid des del 13 de març entre els empleats i empleades municipals es xifra en 36 contagis (15 policies, 2 bombers, 5 treballadors de casa consistorial i 14 de Tabacalera). I a data del 16 d’octubre hi havia 11 persones afectades i 33 en quarantena; «i en tots els casos han sigut contagis socials, no laborals», ha subratllat l’alcalde. A més de de gel hidroalcohòlic, s’ha repartit al personal municipal 600.000 màscares quirúrgiques i unes 80.000 màscares tipus FFP2.



L’alcalde s’ha detingut especialment en l’afecció de la pandèmia entre les persones més vulnerables: persones majors, persones amb dificultats econòmiques prèvies; persones migrants, i persones sense sostre. «Ells i elles, que no poden alçar la seua veu, també han tingut una resposta per part de l’Ajuntament», ha afirmat Ribó. Des de l’inici de l’estat d’alarma l’Ajuntament ha reforçat els servicis gratuïts Menjar a casa, Atenció Domiciliària, Teleassistència i Cistelles Alimentàries Bàsiques.



ELS DINERS MILLORS GASTATS



També s’ha intensificat el treball conjunt amb diferents entitats per a disposar de places en centres d’acolliment per a persones i famílies en una situació precària, així com els programes de cooperació internacional (pressupostats en 2’59 milions d’euros, quantitat que suposa el 0’62% dels ingressos propis municipals, amb el compromís d’arribar al 0’7%). A més, durant la crisi sanitària s’han efectuat contractes i actuacions d’emergència per a atendre persones sense sostre (en els poliesportius de Cabanyal, Carme, Benicalap, Tram III del Túria i Fontsanta, en hostals i albergs, en el complex la Petxina… «És a dir, hem actuat amb previsió, coordinació i amb suficient marge; i, en total, hem realitzat una despesa social d’emergència de 7’7 milions d’euros: sens dubte, els diners millors gastats», ha afirmat l’alcalde.



Durant tot el treball al llarg d’estos mesos «braç a braç amb la resta d’administracions», l’alcalde ha destacat el «paper fonamental dels homes i dones que conformen la Policia Local». Per això, ha realitzat un esment especial «a les noves incorporacions de policies i bombers: 30 i 40 agents de Policia Local de les últimes promocions –ja està en marxa la promoció de 2019-, la qual cosa suposa un total de 186 nous agents, «és a dir, la incorporació més important en els últims 10 anys». I, a més, 56 nous bombers i bomberes i 19 operadors de comunicació.



LA COVID NO ÉS UNA EINA DE CONFRONTACIÓ



L’alcalde ha conclòs la seua intervenció davant el Ple Municipal reiterant el «compromís clar de l’Equip de Govern i de la Corporació» amb la defensa dels servicis públics, garantia d’igualtat i democràcia, i ha apel·lat a la responsabilitat de totes les instàncies polítiques: «el coronavirus no és una eina més per a la confrontació política –ha afirmat- és una pandèmia que hem de véncer amb l’esforç de totes i tots. La seua gravetat ens obliga a la col·laboració entre institucions, i també dins de cada institució, i a deixar per a coses menys importants la confrontació política», ha conclòs Joan Ribó.