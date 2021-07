L’alcalde de València proposa a la Conselleria de Sanitat “protocols flexibles” per a les pròximes Falles en funció de l’alerta sanitària en què es trobe la ciutat

Connect on Linked in

Joan Ribó creu “molt raonables i imprescindibles” les mesures restrictives contra la covid acordades per la Generalitat

L’alcalde ha proposat a la Conselleria de Sanitat “protocols sanitaris flexibles i condicionats al nivell en què es trobe la ciutat” amb vistes a les pròximes falles, previstes per al mes de setembre. Joan Ribó s’ha reunit este migdia amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, per analitzar la situació actual que, en matèria de salut, presenta la ciutat de València, i que l’alcalde valora com a “molt complexa”.

L’alcalde ha repassat amb la responsable de la sanitat valenciana “com fer front d’una manera clara a la situació de la Comunitat Valenciana i de la ciutat de València”. Joan Ribó ha dit que la consellera li ha explicat “tota la sèrie de mesures que es prendran i les que s’han demanat al TSJ en el sentit de tancar d’1 a 6 hores de la matinada les localitats més afectades per la pandèmia”.

En este sentit, Ribó ha fet una crida a “respectar de forma estricta les normes. Ajuntar-se moltes persones sense prendre mesures és un mecanisme de contagi comprovadíssim. Jo crec que la gent es pot relacionar però mantenint les normes, les mascaretes i sense fer grans grups”. En relació als botellots i a les festes multitudinàries, Ribó creu que “s’ha de fer una aposta decidida per dir que la covid ens afecta a tots i totes. El fet que el coronavirus no afecte tant la salut dels joves als hospitals no vol dir que no genere efectes secundaris ni problemes a estes persones, per joves que siguen. La gent s’ha de relacionar amb garanties i no tindre-ho en compte és un atac a la seua pròpia salut”.

Les pròximes falles

Respecte a les pròximes falles, previstes per a setembre, l’alcalde ha proposat “protocols flexibles condicionats al nivell en què estiga la ciutat. Què vol dir això? Que si estem en un nivell d’afectació determinat es faça un protocol específic per a cada situació”. Estos protocols flexibles permetran que “hi haja determinats actes, dins de dos mesos, que es puguen fer si estem en un nivell d’alerta sanitària baix o determinats actes que no es puguen fer, si estem en un nivell alt, tot i que les falles es puguen plantar, es puguen cremar, etc.”

L’alcalde ha afirmat, taxatiu, que “jo voldria que, al setembre, les coses estiguen molt bé però, en estos moments, ni jo ni ningú tenim eixa garantia, i l’aposta per fer uns protocols en funció del nivell sanitari amb dos o tres possibilitats sembla que és una aposta que podria donar garanties al món faller per a organitzar-se amb totes les opcions i a nosaltres, per fer unes falles amb garanties sanitàries adequades. És un plantejament que a la consellera li ha semblat correcte i que em sembla que pot funcionar”. Joan Ribó ha assegurat que “tindrem unes falles dignes, en el marc de les circumstàncies que vivim, i en les que sobretot cal reconèixer i elogiar la responsabilitat que han tingut i tenen les persones involucrades en la festa”.