L’alcalde de València reclama al Ministeri d’Hisenda que els ajuntaments gestionen directament el 14% dels fons europeus per a la reconstrucció

Joan Ribó signa un comunicat conjunt amb alcaldes d’altres nou ciutats, entre les quals Madrid, Saragossa, Girona o Pamplona

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha signat amb els alcaldes d’altres nou ciutats espanyoles un comunicat en què reclama al Ministeri d’Hisenda que els ajuntaments gestionen de forma directa, com a mínim, el 14’56% dels fons europeus per a la reconstrucció així com una dotació econòmica extraordinària per fer front a les despeses dels consistoris en la gestió del coronavirus. Joan Ribó ha assenyalat que “són reivindicacions de tots els ajuntaments de l’Estat espanyol per damunt de qualsevol tipus d’ideologia”.

Ribó s’ha reunit telemàticament este matí amb els alcaldes de Cadis, Girona, Lleida, Madrid, Reus, Santa Cruz de Tenerife, Torrelavega, Pamplona i Saragossa, amb els quals ha subscrit un comunicat conjunt. En el comunicat, els alcaldes sol.liciten “una reunió immediata amb la ministra d’Hisenda per replantejar les ajudes estatals als municipis, avançar en un nou sistema de finançament de les entitats locals i definir l’accés dels ajuntaments als fons europeus assignats a Espanya per import de 140.000 milions d’euros”.

L’alcalde de València ha concretat que els consistoris sol·liciten “l’aprovació urgent d’un fons de reconstrucció local per valor de, com a mínim, 4.000 milions d’euros per fer front a les despeses causades per la covid-19 i un altre fons per al transport d’un mínim de 1.000 milions d’euros ampliable per afrontar als efectes que puguen produir-se enguany”.

Segons Joan Ribó, “cal reconéixer el protagonisme de les entitats locals en la gestió directa dels fons de la Unió Europea per a la reconstrucció fent efectiva la transferència de, com a mínim, el 14’56% dels mateixos, que equival a la participació de les administracions locals en la despesa pública de l’Estat”. Per a l’alcalde, “són reivindicacions d’ajuntaments de tot l’Estat espanyol per damunt de qualsevol ideologia”.

En el comunicat signat pels deu alcaldes, es reivindica “el paper fonamental que han tingut tots els ajuntaments en la gestió de la crisi sanitària i econòmica ocasionada pel coronavirus i que ha produït un gran forat financer per poder costejar els serveis públics que necessiten els nostres veïns”. El text signat pels deu representants municipals acaba destacant que “les ajudes són imprescindibles per tal que els municipis puguen seguir prestant els seus serveis públics”. A més, els alcaldes es comprometen a “defensar la igualtat i la solidaritat en el repartiment dels fons i a preservar els interessos de tota la ciutadania independentment del municipi on residisquen”.