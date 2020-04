L’Alcalde de València transfereix 2’6 milions d’euros més a pali·liar la crisi social pel Coronavirus

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Que se sumen als 2’5 d’euros aprovats en l’últim ple

L’Alcalde de València, Joan Ribó, ha informat que la Comissió de Seguiment de la crisi del coronavirus ha acordat una modificació de crèdits per via extraordinària i urgent de 2’6 milions d’euros per fer front a la pandèmia, dels quals 1’7 milions d’euros es destinaran a Servicis Socials, 620.000 euros a Envelliment Actiu i 300.000 euros a Cooperació.

El primer edil dictarà una resolució per transferir els 2’6 milions d’euros a gasto social, tal com l’habilita el Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març. Esta quantitat s’ha de sumar als 2’5 milions d’euros per pal·liar la crisi social pel coronavirus aprovats en l’últim Ple.

L’Alcalde ha comentat que han estimat els costos durant el mes que ve i en el moment en què vegen que estos recursos estan minvant i calen més, si no hi ha un canvi legislatiu, es farà un nou gasto extraordinari.