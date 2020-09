L’alcalde de Xirivella demana “control i moderació” en la celebració de les festivitats locals

Malgrat la suspensió dels festejos, l’Ajuntament tem que les trobades privades provoquen nous brots

L’alcalde de Xirivella, Michel Montaner, ha enviat a través dels canals de difusió municipal i els seus perfils en xarxes socials una carta oberta a la ciutadania en la qual alerta del risc de rebrots durant la celebració de les festivitats locals. Tradicionalment, Xirivella organitza les seues festes majors entre el 30 d’agost i el 9 de setembre, aconseguint el seu punt àlgid amb la Nit dels Figues, vespra de la Verge de la Salut. El govern municipal, que va anunciar la suspensió dels festejos d’enguany durant l’estat d’alarma, tem que les trobades privades massives puguen convertir-se en focus de potencial contagi.

En la seua carta, Montaner demana “control i moderació” alhora que commina a “no baixar la guàrdia” en uns dies tan assenyalats per a la població. “El virus no entén de desgreuges ni de revenges puntuals. Allà on troba una escletxa, un moment de relaxació, entra i expandeix els seus tentacles”, refereix l’edil per a sol·licitar a continuació que en les trobades socials o familiars es combine “l’esperit de celebració amb el càlcul del risc” inherent a aquestes reunions. Montaner conclou així: “Dotze mesos, fins i tot amb privacions mai imaginades, passen volant. En canvi, les seqüeles d’un mal contagi poden romandre tota la vida.”

De cara a la fi de setmana, quan es preveu que es multipliquen les trobades de tota mena, l’Ajuntament ha previst reforçar el dispositiu policial de vigilància. També s’habilitarà la megafonia mòbil per a recordar que, com a norma general, no estan autoritzades les ocupacions de via pública. No es permetran paelles o barbacoes a la porta de casa, ni corts de carrer, ni ocupacions de calçada per al muntatge de taules. I per descomptat, es vetlarà pel compliment d’horaris i aforaments en hostaleria i per l’estricta prohibició dels botellons. “És dur substituir la diversió per la prohibició”, reflexiona el regidor de Seguretat, Vicent Sandoval. I afig: “Esperem que la gent acate les normes i entenga que les xifres de contagi a Xirivella ens urgeixen a prendre mesures per a evitar propagacions innecessàries; ja hi haurà temps de celebracions quan passe la pandèmia.”