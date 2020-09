L’alcalde de Xirivella trasllada a Sanitat les queixes pel funcionament del centre de salut

Connect on Linked in

Montaner reclama a Isaura Navarro que “tornen al més prompte possible” les especialitats suprimides durant l’estat d’alarma

L’alcalde Michel Montaner ha traslladat aquest matí a la secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro, “el malestar i les queixes” dels veïns i veïnes de Xirivella pel funcionament del centre de salut. “L’atenció telefònica no està funcionant correctament”, ha informat Montaner a la responsable autonòmica de l’atenció primària. Isaura Navarro s’ha mostrat receptiva i ha demanat “col·laboració i comprensió” entre les administracions públiques per a afrontar un problema “generalitzat” en tots els municipis. Navarro ha exposat les distorsions que la pandèmia ha introduït en l’atenció primària i ha anunciat que s’està treballant per a recuperar la presencialitat en els centres de salut com més prompte millor. “La gent té raó en queixar-se i estem buscant solucions”, ha remarcat la secretària autonòmica després d’admetre la importància de l’atenció presencial, sobretot en els primers diagnòstics.

Montaner, per part seua, s’ha mostrat disposat a col·laborar i ha recordat que l’Ajuntament ha fet fins ara quant era a la seua mà: línies telefòniques suplementàries, carpes i reforç de la neteja i desinfecció en els accessos al centre de salut. L’alcalde, acompanyat en la videoconferència per la regidora de Sanitat, Isabel Torres, ha demanat també a la secretària autonòmica que es reposen “al més prompte possible” les especialitats de traumatologia i dermatologia, suprimides a Xirivella durant l’estat d’alarma. “Necessitem que tornen aqueixes especialitats que tant ens va costar aconseguir”, ha dit Montaner. En aqueixa mateixa línia, Torres ha explicat a la mandatària autonòmica que l’eliminació de les dues branques assistencials “suposa un perjudici enorme per a la població de Xirivella, que ha de desplaçar-se fins al centre de la capital per a rebre un servei que abans tenia a casa”. Navarro s’ha compromés a investigar i traslladar al govern municipal les causes per les quals es van suprimir les especialitats i els terminis per a restaurar-les.