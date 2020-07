L’alcalde del Perelló es defèn de les acusacions abocades contra la seua persona i confia a reconduir la situació en l’equip de govern

Connect on Linked in

L’alcalde del Perelló, Juan Botella, ha volgut dirigir-se a la ciutadania, després de la situació viscuda en les últimes setmanes en el si del govern municipal, i per a defensar-se de les acusacions de “dictador” que s’han abocat contra la seua persona per part del regidor no adscrit, Óscar Torrado.

Com és sabut, la situació d’estat d’alarma ha suposat restriccions mai viscudes en matèria de mobilitat, a més d’una conjuntura en la qual la presa de decisions tenia poc marge de maniobra per les limitacions que ha anat marcant el govern central i les autoritats sanitàries. “Han sigut moments molt difícils i crítics i, per això, les decisions que ha pres este govern municipal s’han basat sempre en la prudència i prioritzant en tot moment la seguretat sanitària de la ciutadania del Perelló, amb escrupolós respecte a les ordenances municipals, l’assessorament dels tècnics municipals i els informes de la Policia Local. I això és el que he fet sempre. Exercir amb responsabilitat el meu càrrec d’alcalde”, ha assenyalat Botella.

La màxima autoritat municipal del Perelló recorda que, el passat 6 de maig, es va convocar telemàticament una Junta de Portaveus en la qual es van explicar totes les decisions adoptades respecte a la crisi sanitària i es van aclarir els dubtes i preguntes que van sorgir per part dels representants dels grups polítics que formen el consistori (PP, LAP, PSOE i Ciutadans) “en un ambient de total col·laboració, prioritzant la seguretat dels nostres veïns i donant suport a la meua gestió. Sóc conscient que, davant les situacions tan difícils que hem viscut amb el temporal Gloria i l’estat d’alarma, no haurem encertat al cent per cent; però estic satisfet amb la nostra gestió, especialment al no haver patit a penes contagis i haver aconseguit la reconstrucció del nostre passeig marítim per part del Ministeri ”, explica Botella.

Per a l’alcalde, estes situacions difícils són la que ocasionen els primers desacords amb Óscar Torrado, “qui constantment posa en evidència les decisions, sense tindre en compte la situació que es vivia d’excepcionalitat. El to irrespectuós amb el qual es dirigia a mi, i a altres companys, activant una campanya de descrèdit i difamació contra la meua persona, va contribuir a la situació que s’ha provocat finalment. Li vaig advertir en moltes ocasions que deixara eixa actitud que no contribuïa a res, i que respectara les decisions difícils que s’havien de prendre obligats per les circumstàncies; però sempre va fer cas omís”, ha explicat Botella, per a qui el detonant de tota la situació va ocórrer el passat 18 de juny “quan, davant de l’equip de govern i una funcionària de l’Ajuntament, se li comunica la incorporació d’Amparo Fernández i, aleshores, em torna a faltar al respecte, utilitzant qualificatius ofensius”.



El 19 de juny, l’alcalde del Perelló es reuneix amb l’Executiva del seu partit per a explicar la situació, i es decideix, unànimement, que no es pot sostindre per més temps. “El dilluns 22 de juny, li comunique al nostre soci de govern, José Ferrer, la decisió d’apartar de les seues funcions a Óscar Torrado per pèrdua de confiança. Torrado declara aleshores en els mitjans que tot el que fa és pel poble. I jo vull puntualitzar també que els set membres de la corporació treballem tota la legislatura pels nostres veïns i veïnes, que són els que ens han triat. Hem de ser respectuosos i conseqüents amb el càrrec que jurem. No es defensa millor al poble sent més indisciplinat i irrespectuós. Tampoc es defensa millor arremetent amb els que prenem decisions, complint la llei i els informes de tècnics i Policia Local, desqualificant-nos com a ‘palmeros’ o ‘que no tens cervell’, com va haver d’escoltar la regidora del Partit Popular”.



L’alcalde del Perelló conclou assenyalant que “no delegaré la meua responsabilitat per pressions o campanyes de desgast. Buscaré sempre el benestar de la ciutadania i una estabilitat de govern en benefici del futur del Perelló. Allà amb la seua consciència qui ha volgut traure rèdit polític de la pandèmia i el temporal Gloria. Tinc confiança a reconduir el meu equip de govern, format per Natividad Aguado, José Ferrer i Amparo Fernández, i amb l’oposició responsable i constructiva dels regidors de LAP”.