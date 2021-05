L’alcalde den València, Joan Ribó, ha afirmat que “volem el protagonisme del veïnat de Benimaclet i no de les empreses”

Connect on Linked in

Les associacions veïnals del barri es reuneixen amb l’equip de govern i demanen “una reducció de l’edificabilitat prevista al PAI”

L’alcalde, Joan Ribó, ha afirmat que “volem el protagonisme del veïnat de Benimaclet i no de les empreses” en acabar la reunió que ha celebrat amb les associacions veïnals de Benimaclet, una trobada a la qual han assistit també la vicealcaldessa Sandra Gómez i el vicealcalde Sergi Campillo. En la trobada, en què s’ha abordat l’oposició veïnal al PAI del barri, les associacions han demanat una “reducció de l’edificabilitat” i “un nou model de ciutat que cree espais de convivència horta-ciutat”.

L’alcalde ha assegurat que “el tema del PAI de Benimaclet és un tema de la màxima importància. Jo ho compare amb la lluita ciutadana per un riu verd, pel Saler o pel Cabanyal”. Per a Ribó, “estem davant d’un canvi del model urbanístic amb una característica fonamental i és la participació ciutadana, i eixa participació no s’ha de reduir a presentar al·legacions. La participació ciutadana ha d’estar present en tot el procés ja que és un element que farà que les empreses constructores perden la força que tingueren al passat”.

Joan Ribó ha saludat “la vitalitat del barri de Benimaclet, la lluita per integrar este barri en l’Horta, la lluita per tindre un barri i poder treballar en el seu disseny, com han fet des de fa molts anys i com volen continuar fent”.

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha celebrat la reunió amb les entitats de barri i creu que “les posicions estan més pròximes del que, de vegades, es vol manifestar”. La vicealcaldessa considera que “el disseny del PAI de Benimaclet estarà en marxa enguany ja que l’Ajuntament està treballant en ell”. La regidora ha assegurat que “el disseny es farà de la mà dels veïns i veïnes i, per tant, obrirem espais de participació per canalitzar la diversitat i pluralitat del barri”.

Per la seua banda, el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha destacat que “ha estat reunió molt cordial. Campillo ha destacat que “tot l’equip de govern està d’acord que este és un tema que hem de solventar perquè el govern municipal té l’obligació de presentar una proposta escoltant les entitats veïnals del barri, que són les que viuen allà, i fent un procés participatiu”. Segons el regidor, “l’Ajuntament ha de tindre la gestió directa del PAI”.

En la reunió amb l’alcalde i els vicealcaldes han estat presents entitats com l’associació de veïns de Benimaclet i el col·lectiu “Cuidem Benimaclet” així com el codirector de la càtedra de l’Horta, Enric Guinot; catedràtics de la Universitat de València i arquitectes i lletrats dels col·lectius veïnals.

Els col·lectius han demanat als dos partits que integren l’equip de govern municipal “que arriben a acords sobre Benimaclet” i que “reduïsquen l’edificabilitat prevista al PAI”. Les entitats veïnals consideren que “ha arribat el moment de concebre l’urbanisme d’una altra manera a com es considerava amb l’anterior govern del PP”. L’advocat del col·lectiu “Cuidem Benimaclet”, Adrià Salavert, ha afirmat que “quan hi ha una força de barri, els governants han de parar-se a escoltar i, en eixe sentit, la reunió és una mà estesa del govern municipal que valorem positivament”. Per a Salavert, “les constructores han incomplit tots els plans previstos en Benimaclet i confrontem formalment l’edificabilitat prevista. Volem portar l’urbanisme a cada casa de Benimaclet, mantindre l’horta i que la ciutadania decidisca el que vol”.

Arturo Sanz, de l’associació de veïns i veïnes de Benimaclet, ha demanat “canviar la manera de fer ciutat. Es segueixen fent plans d’actuació urbanística com abans, però cal canviar el model i fer una ciutat molt més pròxima al ciutadà. València ha de ser una ciutat connectada amb el seu entorn natural. En Benimaclet tenim un PAI enquistat des de fa trenta anys i ara tenim l’oportunitat de fer un salt cap a un barri més connectat amb l’horta. Sempre hem construït desfent l’horta i ara hem d’aconseguir espais de convivència horta-ciutat”.