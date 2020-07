L’alcalde destaca «la importància de les famílies en el replantejament d’hàbits quotidians per combatre el canvi climàtic»

Connect on Linked in

Joan Ribó ha presentat hui el projecte Llars Verdes, que promou la sostenibilitat “amb gestos senzills amb què podem generar grans resultats”.

El projecte Llars Verdes, un programa educatiu dirigit a famílies de la ciutat que es preocupen per l’impacte ambiental i social de les seues decisions i els seus hàbits quotidians, promou formes de consum i l’ús de recursos responsable per lluitar contra el canvi climàtic. L’alcalde de València, Joan Ribó, ha presentat hui esta iniciativa de la Fundació València Clima i Energia de l’Ajuntament de València, impulsada «per fomentar un canvi d’actitud en la ciutadania, i despertar la sensibilitat amb els problemes ambientals que afecten a escala local i planetària».



L’alcalde Joan Ribó, acompanyat del regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon, i el regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha participat en la presentació d’este projecte, per videoconferència, i ha contat que s’emmarca en els treballs desenvolupats per l’Ajuntament «per estalviar i ser eficaços en l’ús dels recursos, especialment de l’energia, principal responsable de l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle i, per tant, del canvi climàtic».



L’alcalde ha recordat que València és una ciutat «particularment sensible amb els problemes ambientals que tenen la seua màxima expressió en el calfament global i les seues repercussions sobre el clima i sobre el nostre entorn». «De fet -ha explicat- en el nostre territori hem patit recurrents inundacions, temporals, sequeres i onades de calor i el Consistori vam declarar l’emergència climàtica el setembre passat».



«Però encara queda molt de marge d’acció i de millora, sobretot en mobilitat i en eficiència energètica dels nostres edificis i establiments, sectors responsables de la majoria del consum i de les emissions», ha afegit el primer edil qui, aixi mateix, ha qualificat de «fonamental» el paper de les famílies.



«Es tracta d’una responsabilitat col·lectiva i és urgent replantejar-nos els nostres hàbits quotidians perquè amb gestos senzills podem entre tots generar grans resultats. I és necessari informar-nos per a poder prendre les decisions més adequades i ser eficients en l’ús d’uns recursos que hem de compartir entre tots», ha manifestat.



Joan Ribó ha parlat de l’ús eficient de l’energia, l’elecció de productes saludables de proximitat, l’eliminació del plàstic d’un sol ús o el simple fet de beure aigua de l’aixeta, caminar, anar amb bici o usar transports públics, «hàbits ens acosten a la sostenibilitat i milloren la nostra qualitat de vida i la nostra economia».



D’esta manera ha indicat que l’objectiu de Llars Verdes és «impulsar un canvi d’actitud en la ciutadania promovent comportaments que racionalitzen tant el nostre consum com la nostra producció de residus, reduint així la nostra petjada ecològica i ajudant a la conservació i recuperació del nostre medi ambient».



Pel que fa a les famílies que han participat en este projecte, l’alcalde els ha agraït el seu compromís, perquè la seua predisposició, «és hui més vigent i necessària que mai», i ha expressat el seu desig de què «cada vegada siguen més les famílies que se sumen al projecte i que esta aliança per la nostra sostenibilitat i el nostre entorn arribe a tots els barris de València».



Per la seua part, el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon, ha volgut destacar que en el context actual «el gran repte al que ens enfrontem és el de la lluita contra el canvi climàtic i l’adaptació als seus efectes”». En eixe procés de transició, ha afegit, «hem d’estar les institucions però també acompanyats per tota la ciutadania». En este marc ha situat el projecte Llars Verdes, amb què «volem dotar de més ferramentes a tot el veïnat –en este cas a les 50 famílies participants- per a tractar temes de sostenibilitat relacionats amb el consum d’aigua, la mobilitat, l’energia, bones pràctiques a les llars, etc. i per promocionar comunitats energètiques locals. A més, ha assegurat que eixa relació entre veïnat i administració «suposa una aliança tan positiva com necessària en el context actual d’emergència climàtica».