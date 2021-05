L’alcalde es dirigeix per carta a Emmanuel Macron per sol·licitar la continuïtat de l’Institut Francés de València

Connect on Linked in

L’alcalde valora els 133 anys d’història de l’Institut en la nostra ciutat

L’alcalde, Joan Ribó, s’ha adreçat per carta al president de la República Francesa, Emmanuel Macron, per sol·licitar-li que “reconsidere la decisió de tancar l’Institut Francés de València per la seua intensa tasca de difusió de la cultura i per mantindre uns llaços amb la nostra ciutat que haurien de romandre en el temps”.

L’alcalde, que ha destacat els 133 anys d’història de l’Institut en la nostra ciutat, ha explicat que este centre “és un abanderat de la francofonia i dels valors democràtics de la República Francesa en la nostra ciutat” i que “ha servit per a connectar els interessos, no solament culturals, sinó també socials i econòmics de València en França, i de França en la nostra ciutat”.

Segons Ribó, “l’anunciat tancament es produeix quan més es necessiten vies de col·laboració transnacionals en una situació de pandèmia mundial que ens ha ensenyat la interdependència que regeix el nostre món actual i la importància d’enfortir els vincles entre societats”.

Joan Ribó repassa en la missiva “els afectes construïts durant segles entre València i França, així com el valor cultural que comença per compartir llengües romàniques que tenen les seues arrels en un origen comú”. En eixe sentit, l’alcalde recorda que “tancar l’Institut Francés comporta que la francofonia perda punts com a llengua franca internacional”.

Ribó tanca la carta sol·licitant “com a alcalde de la tercera ciutat d’Espanya en volum de població i en pes econòmic que reconsidere la decisió de tancar l’Institut Francés de València, que disposa d’uns professionals destacats per la seua tasca de difusió de la cultura francesa i que han possibilitat mantindre vius uns llaços que haurien de romandre al llarg del temps”.