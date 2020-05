L’Alcalde i la regidora de Comerç es reuneixen amb els hostalers de Burjassot per a explicar-los les mesures adoptades per a alleujar al sector

Connect on Linked in

L’Alcalde de Burjassot, Rafa García, al costat de la Regidora de Comerç, Rosa Coca, han mantingut aquest matí una reunió amb Amparo Hurtado, i Jose Trapero, presidenta i representant de l’Associació d’Hostalers de Burjassot, ‘AhoraBurjassot’, per a donar-los a conéixer les mesures que des del Consistori s’estan posant en marxa de cara a l’obertura dels serveis d’hostaleria, tant en la Fase 0, com en la Fase I i successives.

Des de l’Ajuntament l’Alcalde i la Regidora els han traslladat les mesures ja adoptades, que són vàries. Se’ls ha informat de la possibilitat de sol·licitar l’ampliació de les actuals terrasses per a poder continuar mantenint el mateix nombre de taules però mantenint les distàncies de seguretat de dos metres, i la voluntat de l’ajuntament de poder portar-lo a la pràctica en totes aquelles que siga possible per la seua ubicació física. Se’ls ha informat del procés que es duu a terme des de l’Àrea d’Urbanisme amb la revisió dels espais i la concessió ràpida d’aquests permisos.

També se’ls ha informat de la suspensió que es va fer el dia 18 de la taxa per instal·lació de taules i cadires en espai públic, taxa que a més, l’Ajuntament ha decidit mantindre en suspens durant tot l’any de 2020 per a permetre un alleujament al sector. També se’ls ha informat que es crearà un llistat de locals que tinguen oberts i les seues forma d’enviament o recollida de productes per a fer arribar a la ciutadania aquesta informació.

Així mateix, els hostalers han mostrat la seua preocupació evident de moment que viu el sector, i també han sol·licitat suport quant a elements de seguretat, petició que estudiarà l’Ajuntament per a poder fer-lo de manera conjunta amb tots els establiments en cas que siga viable.

“Continuem fent passos per a alleujar als sectors més perjudicats, als autònoms i a les petites empreses. L’hostaleria s’ha vist molt perjudicada en aquesta crisi, i aquesta setmana de retard òbviament no ha afavorit tampoc l’arrencada econòmica del sector, però anirem adoptant les mesures necessàries per a accelerar en tot el possible la seua entrada en l’activitat econòmica de manera ràpida i eficaç”, ha manifestat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García.