L’alcalde, Joan Ribó, anuncia un pla de revisió integral de la façana litoral que harmonitza els projectes de regeneració de la Costa i els Barris Marítims

Connect on Linked in

València ampliarà la seua xarxa ciclista amb 15 nous carrils-bici



L’alcalde, Joan Ribó, ha anunciat una revisió completa de la façana litoral de València en el debat de l’estat de la ciutat, que s’ha celebrat este matí a l’hemicicle municipal. El projecte reunirà i harmonitzarà les intervencions previstes en Natzaret, el Cabanyal-Canyamelar, la Malva-rosa, el parc natural de l’Albufera i les platges del sud de la ciutat. L’alcalde també ha anunciat la construcció de 15 nous carrils-bici en el debat de l’estat de la ciutat, que hui s’ha celebrat a l’hemicicle municipal. L’alcalde ha avançat que incrementarà els contenidors per a envasos i vidre així com la instal·lació de 300 contenidors per a oli usat de cuina, dos noves estacions de medició de la contaminació atmosfèrica i la futura municipalització del servei d’acollida d’animals. Ribó ha demanat també una aportació mínima de 70 hectòmetres cúbics d’aigua per a l’Albufera i la creació d’un consorci per abordar el projecte i el pressupost del Parc Natural del Túria.



Joan Ribó ha anunciat que “vol dotar de coherència la protecció del litoral de la ciutat, impulsar activitats respectuoses amb el medi i la transició cap a la zona més urbana”. En este sentit, ha avançat la configuració d’un pla integral de la façana litoral de la ciutat “amb consensos i sense estridències” que reunisca les intervencions previstes als barris de Natzaret, el Cabanyal-Canyamelar, la Malva-rosa, el parc natural de l’Albufera i les platges del sud de la ciutat “que harmonitze tots els projectes de regeneració en la costa i els barris marítims”.



L’alcalde considera també que ha arribat el temps de “donar-li altres usos mediambientals” al nou llit del riu Túria mitjançant la seua renaturalització, “com s’ha fet en Madrid amb el riu Manzanares, el riu Besós a Barcelona o com s’està fent a Los Ángeles amb un riu ja canalitzat com el nostre”. Joan Ribó creu necessari “donar un pas en la creació d’un consorci que permeta abordar ja el projecte i el seu finançament” tot i ser conscient “que es tracta d’un projecte llarg en el temps”.



Ribó ha lloat els grans avantatges que València tinga un parc natural com l’Albufera, “el primer parc natural valencià, declarat en 1.986” però que pateix una sequera durant el període hivernal “que atempta contra la preservació dels valors naturals i la sostenibilitat dels usos tradicionals de l’aiguamoll”. Per això, l’alcalde ha sol·licitat una aportació extra d’aigua de 70 hectòmetres cúbics.



300 CONTENIDORS D’OLI USAT



L’alcalde ha anunciat la instal·lació de 300 contenidors de recollida d’oli usat, que se sumaran als ja existents en molts edificis de València. També s’incrementarà el nombre de contenidors de recollida de paper i envasos “fins arribar a ràtios de menys de 300 habitants per contenidor en algunes zones de la ciutat”. Enguany, a més, s’implantaran les plataformes mòbils de contenidors als barris del Mercat, Velluters i el Carme, “barris que per la seua fesomia tenen especial dificultat a l’hora d’instal·lar contenidors”, segons Ribó. A més, els vehicles de recollida d’estos residus seran 100% elèctrics.



MESURES CONTRA LA CONTAMINACIÓ



Per a reduir la contaminació, l’alcalde ha anunciat la instal·lació de dos noves estacions de medició atmosfèrica a Patraix i l’Olivereta. De fet, Ribó ha dit que “ja és constatable la millora de la qualitat de l’aire en la zona centre de la ciutat com a conseqüència de les limitacions a la mobilitat de vehicles privats”.



Joan Ribó també ha valorat positivament la instal·lació de 22 sonòmetres per mesurar el soroll, especialment “allà on hi ha locals d’oci, que ens indicarà els nivells de soroll abastats i llançarà missatges de conscienciació”.



Respecte a la contaminació lumínica, l’alcalde ha dit que València ha fet un canvi de paradigma en esta matèria. “De ser considerada com una de les ciutats europees amb major contaminació lumínica, fet que suposava una factura elèctrica anual superior als 13 milions d’euros, a reduir dràsticament el consum d’energia elèctrica amb el canvi ja executat de més del 50% de les lluminàries de la ciutat”, segons l’alcalde. En concret, s’han estalviat 14 milions d’euros en tres anys i mig i s’ha evitat l’emissió de 13.400 tones de CO2 a l’atmosfera.



15 NOUS CARRILS-BICI



Joan Ribó ha anunciat la creació de nous 15 carrils-bici en tota la ciutat. 3 eixiran des de General Avilés a Corts Valencianes, Mestre Rodrigo i l’avinguda de Burjassot. La resta transitaran per Cardenal Benlloch, Peset Aleixandre, Gascó Oliag, Albereda, Sant Vicent-Plaça d’Espanya-Marvà, Plaça d’Espanya-Tres Creus, Gaspar Aguilar-Sant Vicent, Conca-Jesús, Ronda Nord i José María Haro. Estos carrils s’uniran als de les Grans Vies Ramón y Cajal- Ferran el Catòlic i el de l’Institut Obrer, que es troben en execució, a més de la licitació del carril bici de l’Avinguda del Cid. Ribó ha anunciat que totes estes mesures busquen “fer una ciutat amable” i que “pense en la quotidianitat de les persones”.



En este sentit, ha avançat que en les pròximes setmanes començarà la remodelació de solars per al seu ús com a aparcaments públics als carrers Flor de Maig, Castellonet i Nino Bravo.



4700 ARBRES I 14.700 METRES DE NOUS JARDINS

L’alcalde ha valorat l’increment del pressupost municipal destinat a jardins en 2020, que ha estat de 3’5 milions d’euros, i que ha permés la plantació de 4.700 arbres en tota la ciutat, la creació de 14.700 metres quadrats de nous enjardinaments i la remodelació de 13.400 metres quadrats més. Es tracta de xifres que, segons l’alcalde, “demostren la importància que dona el govern del Rialto a la renaturalització de l’entorn urbà, per recuperar el contacte amb la natura i alhora fer front al canvi climàtic”.