L’alcalde, Joan Ribó, ha donat a conéixer les directrius marcades per a minimitzar els efectes de les baixes temperatures en escoles, centres socials i als carrers

Connect on Linked in

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha donat a conéixer este dilluns les directrius de l’Operació Fred, que va arrancar el passat 1 de desembre, però que ha cobrat especial protagonisme els últims dies, davant l’onada de temperatures molt baixes que afecten el territori. «Hem indicat a tots els centres escolars que endollen la calefacció des de primera hora de hui perquè, atés que les classes s’imparteixen amb les finestres obertes, les aules mantinguen una temperatura amb la qual es puga treballar», ha explicat Ribó. A més, tres patrulles de Policia Local i Servicis Socials treballen específicament en el seguiment a les persones en situació de carrer, per a assegurar-nos que es troben ateses i tractar que acudisquen a albergs per a pernoctar, ha afegit el primer edil.



«L’Ajuntament disposa de places suficients per a l’operació Fred», ha assegurat Ribó, qui ha afegit que, de fet, «totes estes últimes nits s’han quedat places sense ocupar». Segons les dades de la Regidoria de Benestar Social, durant la passada nit s’han cobert totes les peticions de pernoctació, que han sigut un total de 56. D’elles, 16 places s’han ocupat en el CAES, Centre Atenció Emergències Socials (situat al carrer de Santa Cruz Tenerife) i altres 40 places en l’Alberg de Ciutat Vella. Amb això s’ha donat cobertura al 100% de les sol·licituds d’alberg, i encara s’han quedat lliures altres 6 places, en el marc de la campanya Operació Fred. En les nits anteriors també van quedar places lliures, 13 la nit del divendres i 7 la nit del dissabte.



L’alcalde, Joan Ribó, ha subratllat que «des de l’Ajuntament s’està ajudant a totes les persones que vulguen ocupar les places de què disposem, però no podem obligar a les persones a acudir als albergs; el que fem és demanar-los que en estos dies de fred es resguarden en els recursos que els oferim, però òbviament, són lliures de fer allò que consideren». En el cas de no voler fer ús dels recursos, els membres del Servici d’Atenció a Urgències Socials de la Policia Local els faciliten mantes, abric i menjar.



L’operatiu especial de la Policia Local d’atenció durant la matinada (que funciona entre les 19.00 i les 06.00 hores) s’estendrà fins dimecres que ve dia 13, llevat que siga necessari prolongar-ho per les condicions atmosfèriques. El dispositiu inclou un contingent de 8 agents (dos del grup X-4 (1 indicatiu de paisà), i altres 6 agents (dels quals tres són indicatius uniformats), tots ells al costat de personal del SAUS adscrit a Servicis Socials i en col·laboració amb Creu Roja. L’objectiu és el trasllat persones sense sostre a centres i albergs, el repartiment d’aliments, assistències humanitàries i repartiment de mantes i elements d’abric.



Per la seua banda, la regidora d’Educació, Maite Ibáñez, ha detallat la iniciativa de mantindre la calefacció a les escoles, que es duu a terme en coordinació amb la Secretària Autonòmica d’Educació. Ahir de vesprada es van enviar correus electrònics als centres, i este matí s’ha informat a tots els directors i directores. Ibáñez ha subratllat «la necessitat que més aules puguen ventilar-se al mateix temps que es garanteix que els xiquets i xiquetes puguen assistir a les classes en les millors condicions», i ha explicat que «és necessari que les aules es ventilen segons els protocols covid, però també és imprescindible que estén aclimatades». «Durant els mesos passats hem pogut constatar que els col·legis són espais segurs, i continuarem treballant pel benestar de la comunitat educativa», ha afegit.



OPERACIÓ FRED



L’Ajuntament va posar en marxa l’anomenada Operació Fred el passat 1 de desembre, i la prolongarà fins el mes de març. Els recursos d’assistència que estan al servici d’este operatiu especial per baixes temperatures inclouen les 41 places disponibles al Centre Municipal d’Emergències Climàtiques, que s’obri en situacions de crisis per tal d’acollir les persones sense llar, situat al carrer Santa Cruz de Tenerife, «un espai digne per a les persones, que enguany incorpora el seguiment de tots els protocols sanitaris per a intentar frenar l’avanç de la Covid-19», en paraules de la regidora de Benestar Social, Isabel Lozano.



A més, l’Ajuntament ha posat en ús un nou recurs d’atenció social específicament destinat a atendre les necessitats de les persones sense sostre de la ciutat, en el marc de la pandèmia de covid-19: el nou alberg Ciutat Vella, que va obrir les seues portes el passat 23 de novembre, amb 40 places que, segons les necessitats, es podrien ampliar fins a les 90. Es tracta, en este cas, d’un nou centre d’allotjament de caràcter sociosanitari per a l’atenció de persones en situació de carrer a la ciutat de València, amb l’objectiu d’atendre i allotjar la població sense sostre en el context de la pandèmia i emergència social i sanitària provocada per la covid-19. Cal tindre en compte que les exigències sanitàries per a la prevenció de la infecció per coronavirus han obligat al fet que molts dels albergs que acullen persones sense sostre a la ciutat hagen hagut de reduir part del seu aforament.



D’esta manera, el total de places d’allotjament a la ciutat actualment, amb l’Operació Fred activa, arriba a 324: 192 en albergs, 40 en el nou alberg Ciutat Vella. 66 en habitatges i 41 en el Centre d’Emergències Climàtiques. De manera paral·lela, i atés que hi ha algunes persones sense sostre que es mostren poc inclinades a acudir als centres habilitats per a pernoctar i protegir-se del fred, des de la Regidoria de Servicis Socials s’intensifica estos dies la labor del Servici Municipal d’Emergències Socials en contacte continuat amb la Policia Local.