L’alcalde Joan Ribó ha fet una crida a la tranquil·litat i a la col·laboració de la ciutadania per a contindre l’epidèmia

L’AJUNTAMENT CONVOCA EL PLA TERRITORIAL D’EMERGÈNCIES I DESIGNA AL COMITÉ CECOPAL PER A LA COORDINACIÓ OPERATIVA MUNICIPAL

La Junta de Protecció Civil, presidida per l’alcalde, ha acordat este dijous activar el Pla Territorial d’Emergències de la ciutat de València, i ha designat el Comité CECOPAL per a la coordinació operativa de les mesures al voltant de l’epidèmia de coronavirus. Ajuntament, Delegació de Govern i Generalitat s’han reunit este matí per a repassar les mesures en els diferents serveis municipals. Així ho ha explicat l’alcalde, Joan Ribó, acompanyat pel regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano.

Entre les mesures acordades hui s’assenyalen la suspensió de les activitats en la xarxa de biblioteques municipals, la suspensió de cursos municipals en els poliesportius municipals, així com dels centres de persones majors, i la convocatòria per a demà divendres del Consell Escolar Municipal. A més, l’alcalde ha subratllat que el proveïment d’aliments està «totalment garantit». «Cal dir-ho amb molta claritat: no hi ha cap problema de abastiment, des de Mercavalencia es garanteixen els subministraments, i també està garantida la provisió d’aigua a la ciutat».

L’objectiu de les restriccions en els serveis d’afluència de públic, com els centres esportius o biblioteques és «intentar minimitzar les reunions de persones, que siguen del mínim possible en general, per a reduir les possibilitats de contagis», ha explicat l’alcalde.

En pareguts termes s’ha manifestat el delegat de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, qui ha destacat que esta crisi sanitària «està encara en fase de contenció a València», i ha assenyalat que s’estan aplicant ja els plans per a reduir al màxim la possibilitat de contagis. Cano ha llançat «un missatge de tranquil·litat», i ha destacat que el govern municipal atendrà «totes les necessitats que sorgisquen a la ciutat, tal com és la nostra obligació». I, per això, ha apel·lat a «la col·laboració de tota la ciutadania, que és absolutament necessària per a evitar comptabilitzar molts més casos». «Cal recordar que encara estem en una situació de contenció i hem de seguir ací; i per a això estem posant totes les mesures, també econòmiques, perquè l’epidèmia no s’expandisca més, ni vírica ni econòmicament».

D’altra banda, el Comité de Seguretat i Salut extraordinari i la Mesa General de Negociació, reunits ahir en sessió extraordinària, va adoptar una sèrie de mesures a aplicar en els centres de treball municipals. Les mesures extraordinàries són organitzatives i temporals, i inclouen aspectes com l’assimilació a accident de treball dels períodes de baixa per aïllament o contagi de les persones treballadores per virus Covid-19. A més, durant els dies de vacances escolars de Falles es podran autoritzar, de manera temporal i personal, la modificació de l’horari fix en un màxim de dues hores per motius de conciliació familiar. També es posposen les activitats formatives de caràcter presencial i la celebració de proves selectives amb més de 125 participants, així com els viatges de treball.

La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha destacat «la unitat d’acció i la col·laboració dels sindicats per a garantir la salut i la seguretat dels treballadors i les treballadores de l’Ajuntament de València».