350 policies locals vigilaran les entrades i eixides de València ajudats per drons i càmeres

L’alcalde, Joan Ribó, ha fet una crida a “l’actitud responsable” de la ciutadania davant el tancament perimetral de València, i de la resta de ciutats valencianes de més de 50.000 habitants, a partir de les tres de la vesprada i durant tot el cap de setmana. Ribó, que ha presidit este matí el CECOPAL (Centre de Coordinació Operativa Municipal), ha dit que “estem en una situació no de confinament però molt pareguda” i ha anunciat que 350 policies municipals controlaran els accessos de València.

L’alcalde ha dit que “no es poden repetir situacions de 10 ó 12 persones juntes en la platja, com hem vist estos dies als mitjans de comunicació”. Joan Ribó ha afirmat que “fa una demanda, com a alcalde de València, al respecte al màxim de les mesures sanitàries imposades per la Conselleria de Sanitat de la Generalitat”. L’alcalde assegura que “no és un caprici sinó una necessitat com a conseqüència de la pèssima situació sanitària en què ens trobem en estos moments”. Ribó ha recordat que es pot anar a la platja o a la segona residència “sempre que estiga dins de la frontera del terme, és a dir des de la Malva-Rosa fins al Perellonet”. Tot i això, l’alcalde ha recordat que “estem en una situació molt pareguda al confinament”, i que això inclou “que els grups estables no poden superar les dos persones si no són del mateix grup de convivència”.

Per garantir l’acompliment d’estes normes, l’alcalde ha assegurat que “350 policies municipals faran els controls corresponents” en les entrades i eixides de València. A més, segons l’alcalde “ahir va haver una comissió de coordinació entre tots els sectors encarregats de la seguretat, policia municipal, policia autonòmica, policia nacional i guàrdia civil, que estarà operativa esta vesprada”.

En este sentit, l’alcalde ha aconsellat a la població “que no intente eixir de la ciutat perquè es trobarà amb problemes i molèsties”. Es controlaran especialment “amb drons i aparells tècnics, l’aforament de determinades zones”. Segons l’alcalde, “les imatges de 10 ó 12 persones en les platges no es poden tornar a repetir”.

RESPECTE A L’HORTA

La protecció de l’horta i el respecte al treball de llauradors i llauradores són l’objectiu principal de la crida a la responsabilitat i al civisme que també s’ha traslladat des de la Regidoria d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta. En un context de restriccions de mobilitat per la crisi sanitària són moltes les persones que trien l’horta com a espai per caminar a l’aire lliure. Per això, des del govern municipal, es convida a gaudir d’eixe espai natural de la ciutat, però sempre instant al respecte tant per l’horta, els camps i les séquies així com pel treball dels llauradors i llauradores.

“Els productes de proximitat i el treball de la gent professional del camp són essencials en una situació com la que estem patint des de març de l’any passat”, ha destacat el regidor d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta, Alejandro Ramon. “L’horta ha sigut el rebost perfecte per a València durant tot este temps i és obligació de totes i tots estimar-la i protegir-la”, ha afirmat, afegint la necessitat de no portar animals solts i plegar els seus excrements, no entrar als terrenys de cultiu i passejar només per senders i camins, no agafar fruites, verdures o qualsevol altre producte sense permís per escrit de la propietat i no fer abocaments de residus.