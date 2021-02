Connect on Linked in

L’alcalde creu que cal pensar “en els trens de cada dia que utilitza la gent per estudiar i treballar dins de l’àrea metropolitana de València”

L’alcalde, Joan Ribó, ha mostrat l’adhesió de l’Ajuntament de València a “Pobles amb el tren”, una agrupació de municipis, col·lectius i entitats valencianes, castellano-manxegues i madrilenyes que demanen inversions en la línia de tren convencional que uneix València amb Madrid i Cuenca i que fa les funcions de tren de rodalia i regional.

L’agrupació “Pobles amb el tren” va nàixer en juliol de 2020 quan 17 ajuntaments firmaren una carta sol·licitant a RENFE i a les diferents administracions públiques una política d’inversió i manteniment de la línia convencional que uneix València, Cuenca i Madrid i que fa parada en diferents poblacions de les tres comunitats autònomes. D’aleshores ençà, els creadors inicials han anat sumant adhesions municipals i socials, a les quals també s’afegeix ara la ciutat de València.

Els signants sol·liciten inversions econòmiques per al manteniment, millora i modernització de la línia, recuperació dels serveis suprimits, reobertura de les estacions tancades i ampliació de les freqüències horàries. L’agrupació considera que les infraestructures de comunicació ajuden al desenvolupament dels territoris i generen riquesa i oportunitats. El tren convencional, a més, exerceix les funcions de tren de rodalia i regional i uneix les grans ciutats, com ara València, amb les seues poblacions més pròximes.

L’alcalde considera que “l’Ajuntament de València s’adhereix per molts motius. Ho fem perquè és una línia important de ferrocarril però ho fem també pensant en les rodalies de la ciutat que, en estos moments, estan molt poc dotades com a conseqüència de ser un tren que no s’ha vist modernitzat en els últims temps”. Joan Ribó considera que cal “pensar en els trens de cada dia i invertir en estos mitjans que utilitza la gent per anar a estudiar, a treballar, a fer les seues gestions quotidianes dintre de l’àrea metropolitana i dintre de la zona de València”.