L’alcalde Michel Montaner, convertit a professor de francés en l’IES Gonzalo Anaya de Xirivella

Conéixer de primera mà les inquietuds de l’alumnat, però en francés. L’alcalde de Xirivella ha assistit hui a una classe de l’assignatura de Francés de l’IES Gonzalo Anaya, coordinada per la professora Esperanza Nieto, per a incentivar l’ús d’aquesta llengua i assabentar-se de les coses que preocupen l’adolescència local. Nascut a França, país en el qual va viure fins als 25 anys, Michel Montaner ha respost les preguntes personals formulades per l’alumnat i ha recaptat els seus suggeriments per a millorar el municipi.

“Per què vas vindre a Espanya?Tens fills?T’agrada fer esport?”. L’alcalde ha aprofitat l’ocasió per a llançar missatges positius i conciliadors. “No calleu mai si algú us pega, us insulta o us amenaça”, els ha dit. “Homes i dones som iguals i hem de cuidar aqueixa igualtat com un tresor”, ha continuat. L’alarma social generada pel coronavirus ha sigut un tema recurrent. Montaner els ha aconsellat que invertisquen els seus coneixements tecnològics a diferenciar la informació rigorosa de les ‘fake news que envaeixen cada dia els seus telèfons mòbils.

En l’etapa adolescent conviuen per igual la vergonya i l’atreviment. L’alcalde ha preguntat a cadascú pels seus objectius en la vida. I ja se sap: futbolista de primera divisió, viatjar, conéixer altres cultures… “Lluiteu pels vostres somnis i il·lusions, que ningú us lleve aqueix dret”, els ha respost Montaner. S’ha parlat també de potenciar els esdeveniments festius en la franja vespertina per a afavorir l’assistència del públic més jove. “El que sí que us dic és que la porta de l’Alcaldia és de cristall i si algun dia voleu vindre a veure’m la trobareu sempre oberta”. A les dues en punt de la vesprada ha sonat la sintonia que posava fi a la classe. A aqueixa hora hi havia molta fam. Aurevoir, monsieur le Maire.