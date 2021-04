L’alcalde mostra el seu suport al sector en el Dia del Llibre

Connect on Linked in

Joan Ribó: “La impremta va ser un dels primers projectes europeus i europeistes de València”

L’alcalde, Joan Ribó, ha mostrat el seu suport al sector del llibre i l’escriptura en el Dia del Llibre, marcat per segon any per la pandèmia de la covid-19 i l’ajornament de la Fira. Ribó ha mostrat el seu suport a “autors i autores, al sector de la il·lustració de llibres, les editorials, les impremtes, la correcció i traducció de textos, les llibreries, el còmic i als lectors i lectores de la ciutat de València, que creen cultura i fan barri i ciutat”. I ho ha fet a través d’un missatge al Gremi de Llibrers que ha fet extensiu a la resta de sectors vinculats a l’escriptura. L’alcalde ha recordat que “la impremta i el llibre són història de la nostra ciutat des de mitjans del segle XV”.

En la seua comunicació amb el Gremi de Llibrers, l’alcalde els ha felicitat i els ha traslladat “el compromís de l’Ajuntament de València amb el sector” i recorda que l’últim contracte per tal d’abastir les biblioteques públiques municipals s’ha licitat per un import de 144.272 euros, dividit en sis lots per tal d’afavorir la participació de les distintes editorials i llibreries.

Per a l’alcalde, “des que Johannes Gutenberg inventara la impremta a mitjans del segle XV, València és la ciutat de la impremta, dels llibres i dels editors i un dels primers grans projectes europeus i europeistes de la nostra ciutat”. Segons l’alcalde, “així ho acrediten l’agermanament històric entre Magúncia i València, la vinguda i acollida a València d’editors arribats d’altres zones d’Europa com Lambert Palmart, Jacob Vizlant o Johan de Mey, que ensenyaren el nou ofici als impressors valencians”. Ribó ha destacat que “les primitives impremtes valencianes estan unides també al nom de moltes dones que pogueren escriure i imprimir el seu lloc en la Història. Hui vull recordar Jerònima Galés, Elionor Eiximenis, Margarita Veo, Josefa Avinent, Antonia Gómez, Isabel Juan Vilagrasa o Francisca López, entre d’altres; dones cultes, agosarades i valentes que imprimiren alguns dels primers llibres dels que tenim constància”. Segons l’alcalde, “tampoc no és casual que només un any després de la Revolució francesa, València tinguera ja un periòdic, com el Diario de Valencia, nascut també en una impremta de la nostra ciutat”.

Cinc segles després, l’alcalde reconeix que “la situació del sector és complicada però que hi ha motius per a l’esperança”. L’infobaròmetre municipal reconeix que “llegir és una de les activitats preferides per ciutadans i ciutadanes en estos temps de pandèmia i, segons els índexs dels que disposem, ara llegim més que en la situació anterior a la covid”.

Amb motiu del Dia del Llibre, Ribó ha recordat que estos moments “està en marxa el Pla Resistir de la cultura, que preveu destinar fins a 4 milions d’euros al sector en la ciutat de València, i entre els possibles beneficiaris també es troben els professionals del llibre i l’escriptura”. L’alcalde ha recordat que “hi ha fins al sis de maig per presentar sol·licituds” i ha convidat el sector a presentar-se.

L’alcalde afirma, citant l’escriptor mexicà Sergio Pitol, que “no és cap casualitat que la paraula llibre i la paraula lliure tinguen el mateix origen. El llibre és un dels instruments creats per fer-nos lliures. Lliures de la ignorància i de la ignomínia, lliures també dels dimonis, dels tirans, de l’oprobi, de la trivialitat. El llibre afirma la llibertat, mostra opcions i camins distints, estableix la individualitat i, alhora, enforteix la societat i exalta la imaginació”.