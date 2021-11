L’alcalde planteja avançar des de la ciutat intel·ligent cap a la ciutat “sàvia” que usa la tecnologia per anticipar situacions i evitar problemes

Connect on Linked in

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha assenyalat la necessitat de “superar la visió de la smart city com una cosa centrada exclusivament en la tecnologia, i avançar cap a la idea de la ciutat sàvia”. Ho ha afirmat este dilluns en l’obertura del I Congrés Smart City, Congrés Nacional de la Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents (RECI).

El Congrés s’ha convocat amb l’objectiu de posar en comú els últims avanços en matèria de ciutat intel·ligent en el conjunt de ciutats espanyoles, i reflexionar sobre com pot contribuir la digitalització a abordar els grans reptes que tenim per davant des de les premisses de la sostenibilitat i el desenvolupament de l’Agenda 2030.

Durant la seua intervenció, l’alcalde ha destacat el paper “crucial” dels fons Next Generation, l’esforç inversor que ha realitzat la Unió Europea com a resposta a una crisi en la que la digitalització ha estat clau. De fet, València concorre a esta primera convocatòria amb un projecte de 3 milions de euros, a desenvolupar en dos línies d’actuació: la ciberseguretat i el reforç d’infraestructures digitals municipals. També ha intervingut Pere Fuset, regidor d’Agenda Digital i Administració Electrònica.

L’alcalde ha assenyalat que es tracta d’una oportunitat per al desenvolupament de solucions intel·ligents, però ha advertit que necessiten que arriben els fons de manera efectiva. Hi ha previstos 391,4 milions per a les entitats locals en matèria de transformació digital dels quals ja s’ha publicat una convocatòria de 92 milions per a tota Espanya.