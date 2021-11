L’alcalde planteja avançar des de la ciutat intel·ligent cap a la ciutat “sàvia” que usa la tecnologia per anticipar situacions i evitar problemes

Connect on Linked in

Joan Ribó ha destacat que València opta a rebre 3 milions € dels fons europeus Next Generation amb un projecte per reforçar la ciberseguretat i les infraestructures digitals de l’Ajuntament

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha assenyalat la necessitat de “superar la visió de la smart city com una cosa centrada exclusivament en la tecnologia, i avançar cap a la idea de la ciutat sàvia”. “Les ciutats intel·ligents són aquelles que són capaces d’utilitzar la tecnologia per a resoldre els problemes –ha explicat- però les ciutats sàvies són aquelles capaces d’emprar el coneixement per a anticipar-se i evitar els problemes”. Per això, ha defensat la proposta de “avançar cap a esta idea de ciutat sàvia, i per a això la tecnologia és fonamental, però sempre que estiga al servici del benestar de les persones”. Ribó ha participat este dilluns en l’obertura del I Congrés Smart City, Congrés Nacional de la Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents (RECI).

Acompanyat del regidor d’Agenda Digital i Administració Electrònica, Pere Fuset, i el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, l’alcalde Joan Ribó ha participat en l’acte d’inauguració del I Congrés Smart City, Congrés Nacional de la Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents (RECI), que se celebra fins demà dimarts en les instal·lacions del Complex Esportiu-Cultural la Petxina. L’obertura de la trobada ha comptat també amb la intervenció per streaming de la vicepresidenta del Govern i ministra d’Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, i el president de la FEMP, Abel Caballero. A més, han participat el president de la RECI, Pablo José Hermoso de Mendoza i el subdirector general de Comunicacions de la Secretaria General d’Administració Digital del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Salvador Estevan. El Congrés s’ha convocat amb l’objectiu de posar en comú els últims avanços en matèria de ciutat intel·ligent en el conjunt de ciutats espanyoles, i reflexionar sobre com pot contribuir la digitalització a abordar els grans reptes que tenim per davant des de les premisses de la sostenibilitat i el desenvolupament de l’Agenda 2030.

L’alcalde de València ha explicat que els reptes de la ciutat intel·ligent són els de les ciutats del futur, “i, per tant, els de la nostra societat”. “Combinar tecnologia i digitalització amb qualitat de vida, reducció de l’impacte ambiental i consum energètic és el que defineix a una ciutat intel·ligent”, ha afirmat. “Però les eines de la ciutat intel·ligent es poden aplicar d’una manera integrada a qualsevol dels àmbits de les polítiques urbanes i els servicis a la ciutadania. I és ací, precisament on està el gran repte de les ciutats intel·ligents, a posar la tecnologia al servici de les persones”, ha argumentat Ribó.

Els fons Next Generation

Durant la seua intervenció, l’alcalde ha destacat el paper “crucial” dels fons Next Generation, “el major esforç inversor que ha realitzat la Unió Europea com a resposta a una crisi, i en els quals la digitalització exerceix un paper central, amb una dotació d’al voltant del 33% del global dels fons”, ha recordat. De fet, València concorre a esta primera convocatòria amb un projecte de 3 milions de euros, a desenvolupar en dos línies d’actuació: la ciberseguretat de l’Ajuntament, orientada a la renovació d’elements clau en la infraestructura de comunicacions; i el reforç de les infraestructures digitals municipals, orientada a augmentar el sistema de virtualització i la capacitat de procés.

L’alcalde ha assenyalat que es tracta d’“una gran oportunitat per al desenvolupament de solucions intel·ligents per a les ciutats”; però ha advertit que “perquè realment siguen efectius, són necessàries dos coses: primera, que estos fons arriben de manera efectiva als municipis per a impulsar la digitalització (hi ha previstos 391,4 milions per a les entitats locals en matèria de transformació digital dels quals ja s’ha publicat una convocatòria de 92 milions per a tota Espanya); i segona, que les convocatòries s’encaixen i entenguen bé com funcionem les entitats locals, perquè els terminis d’execució seran determinants quant al que puguem o no puguem fer amb estos recursos”.

Els nous avanços: Digital twins& Block chain

Joan Ribó ha avançat els projectes de futur en els quals està treballant l’Ajuntament de València en estos moments: el desenvolupament de Digital twins (bessons digitals) per a simular digitalment el comportament de la ciutat d’una manera integral i poder perfilar polítiques públiques de major impacte i qualitat; i l’ús del Block Chain per a certificar emissions de CO₂ en el sector del turisme urbà i avançar cap a un model de neutralitat climàtica que supose un element diferencial que a més de protegir el planeta atraga turisme de qualitat.

Joan Ribó ha assenyalat la necessitat de “emmarcar el concepte de ciutat intel·ligent en la manera en què definim i donem resposta als grans reptes que hem identificat a les nostres ciutats”. I, per a això, ha recordat, els ODS i l’Agenda Urbana proporcionen el marc d’objectius cap als quals orientar les solucions de la ciutat intel·ligent i incorporar eixe component essencial d’innovació que requereix la complexitat del món urbà actual. “Això és el que hem fet a la ciutat de València on, a través de la nostra Estratègia Urbana València 2030, hem adaptat l’Agenda Urbana a la nostra realitat i l’hem alineada amb les polítiques d’innovació per a construir un model de ciutat inspirat en sis mirades sobre València: saludable, sostenible, compartida, pròspera i emprenedora, creativa i mediterrània”.

Per a donar resposta a tots estos reptes, València s’ha dotat de la plataforma VLCi, la primera plataforma de ciutat intel·ligent desplegada a Espanya que compleix amb l’estàndard europeu FIWARE, i recopila tot tipus d’informació provinent dels sistemes de l’Ajuntament i dels sistemes i dispositius desplegats a la ciutat. A més, gràcies a la col·laboració dels servicis municipals i la coordinació de l’Oficina de Ciutat Intel·ligent, s’ha pogut completar amb èxit la certificació United for Smart Sustainable Cities sobre Indicadors clau de rendiment per a ciutats intel·ligents sostenibles per a avaluar l’assoliment dels ODS. En este sentit, l’alcalde ha anunciat que en breu es presentarà el Voluntary Local Review sobre l’estat de la ciutat en matèria d’ODS.

En semblants termes s’ha manifestat el regidor d’Agenda Digital, Pere Fuset, qui ha manifestat la seua satisfacció “per este reconeixement a València per a ser seu d’este congrés”. Fuset ha subratllat la idea que els fons europeus han de servir per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania i fer una ciutat més sostenible: “no són els ‘xips’; són les persones, i per tant tota la transformació digital ha d’anar orientada a millorar el benestar i fer la vida més fàcil i més senzilla a la ciutadania”, ha afirmat.

Accelerar la transició a la sostenibilitat

Ribó ha conclòs alertant del moment actual “en el qual la societat en general, i molt en particular les ciutats, ens trobem en un període de transició cap a un nou model que necessàriament haurà de ser sostenible. No obstant això, la situació d’emergència climàtica fa necessari accelerar estos processos de transició urbana a la sostenibilitat”.

“A València som molt conscients d’això i sabem que la transformació digital és un dels vectors clau. Sabem que per a fer realitat les ciutats saludables i sostenibles que aspirem a construir requerirem el millor coneixement disponible i la millor tecnologia. I per a això hem de treballar conjuntament des de les administracions públiques, el teixit empresarial i l’ecosistema emprenedor, la societat civil i l’acadèmia. Perquè, sens dubte, este és un camí que hem de recórrer junts”, ha conclòs.