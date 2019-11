L’alcalde Ramón Marí ha posat en valor el treball dels premiats “el seu servei públic contribueix al fet que siguem un municipi segur”

Print This Post

Nou agents de la Policia Local d’Albal han sigut distingits pel Consell



Nou agents de la Policia Local han sigut condecorats hui per la Generalitat Valenciana en l’acte anual que organitza l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències presidit per la consellera de Justícia Gabriela Bravo. En l’acte han sigut recolzats per l’alcalde Ramón Marí i el regidor de Seguretat Ciutadana, Ramón Tarazona que han acudit a l’acte de reconeixement celebrat en el Real Monestir del Puig.



Els distingits d’Albal han sigut l’Intendent Manuel Ocaña, els oficials José María Verdeguer, Víctor Mansilla, Enrique Castiblanque i José Gallego així com els agents Manuel Hernández, Eulalio Pentinat, José Alfonso Ruiz i Manuel Maestrre.



Ramón Marí ha destacat que és un orgull comptar amb aquests agents en el cos de la Policia. Després de l’acte, l’alcalde ha agraït als premiats el seu treball de servei públic i els ha animat a continuar treballant en la mateixa línia, “ells contribueixen al fet que Albal siga un poble segur”.

Per part seua, l’Intendent d’Albal que hui ha sigut condecorat per més de 25 anys de servei, ha agraït el suport del consistori i de la Generalitat que han contribuït a posar en valor el seu bon fer, “hui és un dia important que ens motiva a continuar treballant per la seguretat de la ciutadania”, ha dit.