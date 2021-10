L’alcalde rep a Madrid el guardó que premia la plataforma de venda en línia del comerç alzireny

Connect on Linked in

«Alziraescomercio.com»

El web compta ja amb prop de 100 comerços adherits, vora mig miler de clients i 1.000 comandes realitzades la darrera setmana

Diego Gómez celebra l’èxit de la iniciativa i assegura que «té continuïtat més enllà de l’època de pandèmia»

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, participa hui en l’acte de lliurament de premis del III Concurs d’Idees Tecnològiques per al Comerç Minorista, on rebrà el reconeixement atorgat a «Alziraescomercio.com», la plataforma de venda en línia del comerç alzireny, operativa des de novembre de 2020 i impulsada des d’IDEA, el Servei de desenvolupament econòmic, treball, comerç i projectes europeus, que ha rebut una menció honorífica al certamen convocat per la Secretaria d’Estat de Comerç del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. El reconeixement, diu Diego Gómez, està justificat atés l’èxit de la iniciativa, que des del seu llançament el novembre de 2020 ha anat incrementant el nombre d’adhesions i «a hores d’ara compta amb prop de 100 comerços adherits amb 9.320 productes, més de 800 clients registrats i 1.000 comandes realitzades en la darrera setmana», destaca l’alcalde i regidor responsable de l’àrea de Comerç, qui considera, a més, que la plataforma, i els serveis que l’acompanyen, «tenen una continuïtat important per les necessitats creades per la pandèmia i en el futur».

«Alziraescomercio.com» ha resultat premiada dins de la categoria 3: «Idees orientades a dotar de solucions tecnològiques les àrees comercials urbanes, els establiments comercials col·lectius i/o els mercats dels municipis espanyols» d’entre 59 candidatures. Com reconeix la presentació del projecte als premis, la plataforma dels comerços locals d’Alzira oferix un servei de logística sostenible a través del repartiment amb motocicletes elèctriques. A més a més, la plataforma de venda en línia del comerç local, alziraescomercio.com, proporciona al xicotet comerç la possibilitat de digitalitzar el seu negoci de manera senzilla i de formar part d’una plataforma unificada amb servei de logística sostenible, a través de motos elèctriques. El comprador pot continuar comprant en el seu comerç de sempre, però amb la comoditat de la venda en línia. El projecte està secundat per un servei de manteniment, formació i màrqueting, a través dels quals s’assistix a les pimes comercials d’Alzira en el seu procés de digitalització. Seguint el pla de màrqueting es realitzen les campanyes de publicitat i desenvolupen les estratègies més adequades per a promocionar este mercat web (marketplace).

L’acte de lliurament del premi ha pogut seguir-se en streaming. L’octubre de 2020, l’Ajuntament d’Alzira mitjançant Idea va presentar la plataforma de venda en línia del comerç local «Alziraescomercio.com» per a la participació en este concurs organitzat pel Ministeri en col·laboració amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), i la Societat Estatal Correus i Telègrafs. L’objectiu del concurs era el desenvolupament de maquinari o programari aplicable a negocis propis de l’activitat comercial minorista per a obtindre solucions que es pogueren incorporar en qualsevol dels processos propis de l’activitat comercial minorista.