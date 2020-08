L’alcaldessa Conxa Garcia envia un missatge tranquil·litzador a la ciutadania picassentina

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Picassent ha activat totes les ferramentes comunicatives de les quals disposa per informar, explicar i tranquil·litzar la ciutadania picassentina per l’augment de casos positius per coronavirus al municipi. Conxa Garcia, a través d’un vídeo publicat per xarxes socials, descriu la situació en la qual es troba Picassent en estos moments, fent una crida a la calma però també a la responsabilitat individual:



“Picassent no està aïllat del món, i ara ens toca enfrontar-nos a una situació que no ens resulta desconeguda per molt llunyana que semble. L’augment de positius al nostre poble no és més que el senyal que la lluita contra el virus no ha acabat”. L’alcaldessa afegeix: “No podem abaixar la guàrdia i hem d’extremar les precaucions en el contacte social i cuidar-se molt bé respectant les mesures i consells sanitaris”, i recalca que “tots i totes volem gaudir de les vacances, però després de tant de sacrifici, no podem permetre’ns donar cap pas enrere”.